TWEE OMGEVALLEN BOMEN IN EEN MAAND, MAAR WE KIJKEN DE KAT NOG UIT DE BOOM?

In een maand tijd vielen twee gigantische mahoniebomen in onze binnenstad om, één in de Keizerstraat en één in de Heerenstraat. Als reden voor het omvallen werd gezegd, dat de bomen heel oud zijn en dat door de regens van de afgelopen tijd, de bodem is verzadigd. In ieder geval hebben wij van Keerpunt, al te vaak melding gemaakt over deze mahoniebomen in onze binnenstad. Of zullen we zeggen, onze dagelijks druk bezochte binnenstad. De stad die bekend staat om zijn historische panden, er is zelfs een lening genomen om de panden te renoveren. Of de binnenstad, waarin de belangrijkste bedrijven zich bevinden en mensen dagelijks aan het werk moeten en weer anderen hun zaken in orde komen maken. Of de binnenstad waardoor onze jongeren zich bewegen naar de verschillende scholen. Moeten er eerst persoonlijke ongelukken plaatsvinden, alvorens we zullen beseffen dat bomen onderhouden moeten worden? Of zullen we nog altijd de kat uit de bomen blijven kijken? In ieder geval zullen we lelijk op onze neus vallen. In Suriname hebben we een mentaliteit van de put willen dempen wanneer het kalf verdronken is. Wat is dan de taak van Openbaar Groen? Of heeft Openbaar Groen ook geen geld meer? Waarschijnlijk geen brandstof, want ook zij voelen de verhogingen van de brandstofprijzen. In Suriname vergeten we snel en zijn we waarschijnlijk ook al vergeten, hoe een meneer dodelijk werd geraakt door een omvallende tak in de Palmentuin. Ook door schuld van de overheid, want er was toen al sprake van achterstallig onderhoud. In ieder geval kijken we uit naar de verklaring van het directoraat Openbaar Groen over het niet onderhouden van de bomen of tenminste het doen van een onderzoek naar de gesteldheid van de bomen en misschien de bodemgesteldheid.