‘Regering kan brandstofsubsidie niet onbeperkt blijven garanderen’

De regering kan niet garanderen dat de huidige brandstofsubsidie, onbeperkt zal worden voortgezet. Dat zei president Jennifer Simons afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie, waarbij zij inging op de gevolgen van de internationale ontwikkelingen en de financiële druk die de subsidie met zich meebrengt. Volgens de president voelt de hele wereld de gevolgen van de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. ‘’Hoewel de impact op Suriname voorlopig beperkt blijft, bestaat het risico dat de situatie verslechtert als het conflict langer aanhoudt’’, aldus de president.

Om grote prijsstijgingen aan de pomp te voorkomen, heeft de regering samen met Staatsolie gekozen voor een subsidiemaatregel. Hierdoor wordt de brandstofprijs voor consumenten kunstmatig lager gehouden dan de werkelijke kostprijs. De overheid trekt hiervoor maandelijks ongeveer SRD 300 miljoen uit. “Wat men nu aan de pomp betaalt, is niet de prijs van de brandstof”, stelde Simons. Zij benadrukte dat een forse stijging van de brandstofprijzen grote gevolgen zou hebben voor de economie, vooral voor de productie- en transportsector.

Echter, de financiële ruimte van de overheid staat onder druk. ‘’Naast de brandstofsubsidie heeft de regering ook verhogingen toegekend aan ambtenaren en gelijkgestelden, waardoor extra middelen nodig zijn’’, aldus Simons. “Maar ik kan niet garanderen dat we dit blijven doen.” Zij stelde voorts, dat er voortdurend overleg wordt gevoerd met het ministerie van Financiën en Planning, Staatsolie en de private sector, om mogelijke oplossingen te bespreken.

Simons maakt zich vooral zorgen over de langere termijn. Een aanhoudend conflict kan volgens haar niet alleen leiden tot hogere prijzen, maar ook tot mogelijke tekorten op de wereldmarkt. “Als dit blijft voortduren, kan er zelfs schaarste ontstaan van brandstof en dat moeten we goed in de gaten houden.”

De president zei dat de regering de samenleving blijft beschermen, zolang dat financieel haalbaar is. “Zolang we het kunnen, zullen we het doen en blijven we praten met Staatsolie.”