‘Atjoni ziekenhuis is binnen twee jaar veranderd in spookhuis’

Gisteren was het precies twee jaar geleden dat het Streekziekenhuis Atjoni werd opgeleverd aan de gemeenschap van het binnenland door de vorige regering. Echter is de instelling tegenwoordig niets meer dan een verlaten pand in de natuur. Ook het werven van personeel en de aanschaf van ambulances is niet verwezenlijk.

De directeur van het ziekenhuis Vena Jeroe zou in een eerder gesprek hebben aangegeven, dat bij de opening van het ziekenhuis, drie Cubaanse artsen aanwezig waren. Echter is het contract van de laatstgenoemden verlopen en gingen zij terug naar Cuba. De directeur ze achtergebleven te zijn en nu nog slechts administratief werk te doen. Zij zegt enkele malen aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gevraagd te hebben, het ziekenhuis wederom operationeel te maken. Maar is er tot op heden, niets uit de bus gekomen.

Abop-parlementariër Edgar Sampie, zei in gesprek met een lokaal medium, misnoegd te zijn over de manier waarop men is omgegaan met het ziekenhuis. Volgens hem, heeft hij in het parlement meerdere malen gesproken over het weer operationeel maken van het ziekenhuis. Ook aan de minister zegt Sampie vragen te hebben gesteld. Maar er is volgens hem geen gunstig antwoord gegeven. Volgens de parlementariër kan dit ziekenhuis goed gebruikt kunnen worden, nu het gebied kampt met overstromingen en mensen klagen over diarree en braken. ‘’Niet alleen dit ziekenhuis, maar alle andere instellingen in het district Brokopondo moeten volgens Sampie onder een vergrootglas geplaatst worden. Ik zal niet stoppen met het stellen van vragen hierover in het parlement‘’, aldus Sampie.