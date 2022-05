BABN komt loonaanpassing van 40 procent overeen voor arbeiders FAI

‘’Het is niet zo dat de medewerkers van het bacovenbedrijf FAI in Nickerie, mij niet lusten en gedreigd hebben zich te zullen aansluiten bij een andere bond’’, zegt Dayanand Dwarka, voorzitter van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN), desgevraagd naar aanleiding van een artikel dat onlangs verschenen is in De West. In gesprek met de krant zegt de vakbondsleider dat de leden juist blij zijn met het bereikte resultaat.

“Ingaande deze maand mogen de FAI-arbeiders een loonaanpassing van 40 procent tegemoet zien’’, zegt Dwarka. Hij geeft aan dat als het minimumuurloon dat thans SRD 8,40 bedraagt, wordt opgetrokken naar SRD 20, de arbeiders de gevraagde loonsverhoging van 100 procent waar zij recht op hebben, zullen hebben gehad en dat dan de loonproblemen zijn opgelost. “De strategie is geweest om middels aanpassing van het minimumuurloon, het loon te brengen naar een reëel niveau middels aanpassing voor de mensen van FAI”, legt Dwarka uit. Het is zegt Dwarka, bekend dat er de afgelopen twee tot drie jaar niets noemenswaardigs is gebeurd met de lonen van de medewerkers van FAI, omdat het bedrijf in moeilijk vaarwater verkeerde. De exporten zijn nu nauwelijks 10 procent van wat die eerder waren. Het bedrijf heeft de financiële middelen niet om de arbeiders tegemoet te komen en het is de overheid die de lonen van de arbeiders betaalt.

‘’Maar ook het langste touw heeft een eind en het duurde gewoon te lang. De mensen zouden het niet lang meer volhouden en uiteindelijk zou er onrust worden gecreeërd.’’ In afwachtig van de aanpassing van het minimumuurloon zijn de bond en directie alvast een aanpassing van 40 procent overeengekomen. “Dat is niet het ultieme, maar pas het begin”, stelt Dwarka. Hij wijst erop dat vicepresident Ronnie Brunswijk naar de Raad van Ministers was gegaan met een voorstel van 100 procent. ‘’Maar dat is niet gekomen. Er is akkoord gegaan met de 40 procent van de bond. De arbeiders hebben dat ook geaccepteerd in afwachting van een verdere loonaanpassing op basis van het gewijzigde uurloon’’, zegt Dwarka. Hij benadrukt dat ‘’niemand tegen de bond bezig is’’. “De bond die de arbeiders voert, wordt door ons gevoerd”, merkt hij verontwaardigd op. De vakbondsleider zegt dat het een pertinente leugen is wanneer arbeiders zeggen dat hij niets doet voor hen en niet naar het bedrijf gaat. “Ik ben bijna elke maand daar in het bedrijf en ik houd altijd ledenvergaderingen.’’ Personeelslid Autar die tijdens de actie als woordvoerder had opgetreden namens de overige arbeiders, komt terug op wat hij twee weken geleden bij het bezoek van vicepresident Brunswijk en de vakbondsvoorzitter, had gezegd over de bondsvoorzitter. Autar zegt desgevraagd, dat de leden juist Dwarka willen als voorzitter, omdat hij zijn best doet voor de arbeiders. “Door de inzet van Dwarka hebben we nu een loonaanpassing van 40 procent”, aldus Autar.