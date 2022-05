Mogelijke prijsstijgingen door wereldwijde stopzetting export

Landen zorgen voor een internationale onbalans

Landen wereldwijd treffen momenteel protectionistische maatregelen, om de prijs van voedsel op de binnenlandse markt niet verder te doen stijgen. Indonesië beperkte onder andere de export van palmolie bijna een maand lang. India stopte de export van tarwe. Volgens het International Food Policy Research Institute, heeft Argentinië ook de export van sojameel en olie verboden. Moldavië en Servië beperkten de verkoop van tarwe en suiker, terwijl Egypte de export van basisvoedsel zoals meel en tarwe verbood. Echter is er in Brazilië tot nog toe geen enkele vorm van protectionistische maatregelen getroffen, omdat de export van voeding zoals maïs, soja, rundvlees, kip, en koffie nog steeds doorgaat. Volgens economen is het mogelijk dat er zo op korte termijn een onmiddellijke verlichting van de binnenlandse voedselprijzen kan ontstaan, maar ook een stijging van de mondiale inflatie, die op de langere termijn meestal negatief uitpakt. “Door de Russische oorlog in Oekraïne kan er wereldwijd een escalatie van prijzen ontstaan. Om obstakels op te werpen, zullen landen de export van een product moeten stoppen.” Sérgio Vale, hoofdeconoom bij adviesbureau MB Associados, verklaarde dat de wereldwijde inflatie hierdoor kan versnellen. Daarenboven zal het volgens Vale tot gevolg hebben dat landen rentetarieven zullen moeten verhogen, met een omgekeerd effect.

In het begin kan de protectionistische maatregel enig effect hebben op het terugdringen of voorkomen van het onmiddellijke inflatieproces, maar uiteindelijk zal het volgens Fabio Astraukas, CEO van het adviesbureau Siegen, meer inflatie op mondiaal niveau veroorzaken. “Het lijkt geen effectieve maatregel te zijn op de middellange en lange termijn”, zei Astraukas. José Augusto Castro, uitvoerend voorzitter van de Association of Foreign Trade of Brazil vertelde dat het stoppen van de Braziliaanse export een probleem zou zijn, omdat de lokale bevolking niet alles zou kunnen consumeren wat geëxporteerd wordt, waardoor er meer aanbod dan vraag ontstaat. Castro is van mening, dat als Brazilië zou stoppen met de export, dit een internationale onbalans zou veroorzaken, waardoor andere prijzen nog meer omhoog gaan.

“Door de export stop te zetten, creëer je indirect werkloosheid. De markt zal niet in staat zijn om de volledige hoeveelheid die zou worden geëxporteerd, op te nemen. In kleine landen is dat mogelijk, maar Brazilië exporteert grondstoffen, die niet kunnen worden gestopt”, aldus Castro.