EEN REGIONAAL VRAAGSTUK

Het regent al enkele weken van de meldingen over wateroverlast in grote delen van ons land. Niet slechts aan de benedenloop van de Surinamerivier en wel ten noorden van Afobaka, zijn dorpen langs de waterweg onder water gelopen, maar ook in het oosten van ons land aan de Marowijne- en Lawariver, staat de zaak op veel plaatsen blank en wordt er enorme schade geleden. Vandaag kregen we de melding, dat zelfs de Sipaliwinirivier buiten zijn oevers is getreden en de bewoners van het inheemse dorp Kwamalasemutu, te maken hebben met ernstige wateroverlast en dat zelfs bezittingen beschadigd zijn door het gestegen waterpeil. We mogen nu gerust spreken van overmatige neerslag, die zeker het gevolg is van de opwarming van de aarde. Lieden die een politieke agenda vertegenwoordigen, trachten de schuld van de overstromingen in een bepaald gebied in de schoenen van Staatsolie te schuiven, en dat allemaal ten onrechte. Weken geleden kregen we een meteorologische kaart voorgeschoteld, waarop vermeld stond, dat er grote en aanhoudende neerslag in het gehele Amazonegebied mocht worden verwacht. De staten Amazonas, Para, Amapa Maranhão en Roraima in Brazilië, zouden allemaal geteisterd worden door hevige en aanhoudende neerslag. Ook de Guyana’s waar Suriname deel van is, zouden niet gevrijwaard blijven. Uit Guyana kan inmiddels gemeld worden, dat ook daar er vooral in regio 9, er sprake is van overstromingen. Veel rivieren zijn in onze regio – dus niet slechts de Surinamerivier – buiten hun oevers getreden. We dienen daarom op rationale wijze te kijken naar het gehele plaatje en ons ook te richten op de meteorologische data, uit de omliggende landen. Alleen op die manier kunnen we gefundeerde stellingen poneren die ergens op gestoeld zijn. Niemand moet nu nog beweren dat de overstromingen in Brokopondo en Para zich slechts in dat gebied voordoen. Niet omdat er niet steen en been geklaagd wordt in andere delen van ons land, wil dat zeggen dat er daar geen grootschalige schade is ontstaan. Het is in ieder geval voor ons duidelijk, dat politici doende zijn bepaalde accenten te verleggen en daar hebben ze zeker vastgestelde bedoelingen mee. Van belang is dat men werkt voor alle Surinamers en niet sec voor een bepaalde benadeelde groep.