‘Scholingsniveau instroom speciale diensten KPS wordt opgetrokken’

‘’Voor wat betreft de toelating tot de normale basisopleiding tot politieambtenaar zullen we het vereiste voorlopig houden op een mulo diploma. Maar voor toelating tot de speciale eenheden, komt er mogelijk een verandering. Het streven is erop gericht de toelatingseis te brengen naar Havo, VWO of een daaraan gelijkgestelde scholing‘’, aldus de minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi, in gesprek met een lokaal medium. Dit naar aanleiding van vragen die in DNA tijdens de begrotingsbehandeling werden gesteld aan de bewindsman. Volgens bepaalde wetgevers laat het gedrag van politieagenten te wensen over, en leidt het korps imagoschade door de betrokkenheid van politiemannen bij drugsgerelateerde zaken. Ook het tekort aan middelen om het werk te doen en de geestelijke gesteldheid van de politieambtenaren, kwam aan de orde.

Volgens de bewindsman heerst er een tekort aan manschappen, waardoor deze ambtenaren verplicht worden overuren te maken. Dit is volgens de bewindsman niet alleen het geval bij het Korps Politie Suriname (KPS), maar ook bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren en Beveiliging en Bijstand Dienst Suriname (BBS). Amoksi zei dat alles eraan wordt gedaan dit tekort weg te werken. ‘’We hebben momenteel reeds een lichting binnen bij het KPS. Maar we zullen ook trachten een lichting te draaien in het oosten en westen van Suriname om het tekort op te vangen‘’, aldus de bewindsman.

Voorzitter van de Surinaamse Politie Bond (SPB), Milando Atompai, zei dat de geestelijke gesteldheid van de politieambtenaren inderdaad niet is wat het wezen moet, omdat overuren een must geworden is. Echter stelde hij de minister op het hart te hebben gedrukt, de plannen van Ex-korpschef, Regilio Prade, door te drukken. Dit is volgens Atompai het zoveel mogelijk in dienst nemen van meer politieambtenaren.