Staatsolie overweegt stappen tegen uitspraken VP

De directeur van Staatsolie, Annand Jagesar, zegt in gesprek met een lokaal medium geponeerd dat het bedrijf overweegt of het stappen zullen ondernemen naar aanleiding van stellingen door de vicepresident, Ronnie Brunswijk. De laatstgenoemde gaf het afgelopen weekend het bedrijf flink van langs tijdens een bezoek aan Brokopondo. Volgens de VP is er helemaal geen sprake van een natuurramp, maar van een menselijke ramp, die de schuld is van Staatsolie. Brunswijk is van mening dat Staatsolie de dam beter moet beheren, en dat het water niet moet worden opgespaard, om zogenaamd goedkoper stroom te kunnen opwekken.

“Ik denk niet dat zulke uitspraken bevorderlijk zijn en we hopen dat de VP een wetenschappelijke basis heeft gebruikt”, aldus Jagesar. Volgens hem is het niet duidelijk waarom de VP zulke uitspraken heeft gedaan, gezien Staatsolie door middel van een presentatie heeft laten zien waardoor de situatie is ontstaan, wat de stand van zaken is en wat men kan of mag verwachten in de toekomst. De directeur gaf aan, niet te hopen dat het om populistische uitspraken gaat. “Tijdens de presentaties leek het erop dat de regering zich terug kon vinden in de verduidelijking, dus waren we verrast door de uitspraken gedaan door de VP. In ieder geval beraden wij ons of wij stappen zullen ondernemen”, zei de directeur.

Volgens hem heeft onderzoek uitgewezen, dat het niet de eerste keer is dat er zoveel water gespuid is zoals de plaatselijke bewoners beweren. Volgens Jagesar was dit in 1990 ook al het geval. “We hebben de dam overgenomen met dezelfde mensen die toen al voor Suralco werkten en gebruiken dezelfde werkwijze”, aldus de directeur. Volgens hem zal er gestopt worden met spuien als de weersomstandigheden zulks toelaten. “We zullen de rivieren tot de rand laten vullen, maar de oevers zullen niet overlopen. Maar dat hangt wel van gunstige weeromstandigheden af”, aldus Jagesar.