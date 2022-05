Guyanezen geëvacueerd vanwege overstromingen in Brazilië

In Brazilië zijn rivieren buiten hun oevers getreden, waardoor gisteren meer dan 50 personen in Lethem, de hoofdstad van regio 9 (Upper Takatu-Upper Essequibo) in Guyana, geëvacueerd moesten worden. Norma Griffith, een regionale woordvoerster, zei dat de evacuees in overheidsopvangcentra zijn ondergebracht.

Griffith vertelde dat naast de 19 gezinnen in opvangcentra, waaronder kleine kinderen, anderen hun huizen hebben verlaten en zijn gaan logeren bij familieleden en vrienden die op hoger gelegen grond wonen. Het rampenbestrijdingsbureau van de regering, de Civil Defence Commission (CDC), zou later maandag een team naar regio 9 sturen om een beoordeling uit te voeren en extra huisvesting te bieden, aangezien waarschijnlijk meer mensen uit hun huizen zullen worden geëvacueerd. “De Regionale Democratische Raad werkt in samen met de Lethem Town Council via het Regional Disaster Risk Management Committee proactief om families die door de overstromingen zijn getroffen naar opvangcentra te herplaatsen en zal dit blijven doen als dat nodig is”, aldus de regionale administratie in een verklaring.

Hoewel er weinig regen is gevallen in Lethem en de omliggende dorpen, zei de woordvoerster van regio 9, dat het overstromingswater met een snelheid van vijf centimeter per uur stijgt. “Er is op dit moment geen regen. Het is behoorlijk heet en het water stijgt nog steeds. Het water zet alle bruggen en wegen onder water”, vertelde ze aan Guyanese media. Er zijn ook meldingen van bewoners die hun oogst en vee zijn kwijtgeraakt. Karaudarnau Village, evenals Bashaizon, een satellietdorp van het dorp Achawib, een kleine gemeenschap dicht bij de Takutu-rivier, is ook overstroomd.

In een verklaring van de regering van regio 9, zijn de redenen voor de overstroming de hevige regenval en het overstromen van de Rio Branco-rivier in Brazilië en de Takutu-rivier van de afgelopen dagen. “Overstroomde gebieden in de Township of Lethem en verschillende dorpen worden in de gaten gehouden terwijl het water blijft stijgen”, aldus de regionale administratie. De Regionale Raad zei dat het gratis boten ter beschikking heeft gesteld voor schoolkinderen en leraren die naar de St. Ignatius Secondary School gaan, aangezien dorpsboten en privéboten een “kleine vergoeding” vragen.

Automobilisten werden geadviseerd om de zijweg aan de bovenkant van de landingsbaan te gebruiken, aangezien de weg van de landingsbaan naar de rotonde en het Lethem Radiostation volledig onder water staat. Bewoners werden geadviseerd om gedurende deze tijd alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en eventuele effecten als gevolg van overstromingen te melden.

