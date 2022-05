SAMAP overhandigt eerste Large Grant aan Agro-coöperatie Redi Doti en Pierre Kondre

Gisteren heeft de finale overhandigingsceremonie van de FAO/ SAMAP’s Matching Grant Facility ter afsluiting van de eerste ronde van de Grants, te Pierre Kondre in Para plaatsgevonden. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en het Surinaamse Agriculture Market Access Project (SAMAP), hebben equipment aan landbouwers overhandigd. Bij deze bijzondere aangelegenheid waren behalve de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Parmanand Sewdien, ook de districtscommissaris van Para, Marlene Joden, ROS-directeur Hermien Pavion, kapitein van Pierre Kondre Lloyd Read, voorzitter van Agro-coöperatie Pierre Kondre, Jerry Bierambi en operational specialist van het FAO/SAMAP, Dahnradjie Manraj, aanwezig. SAMAP is een initiatief van de regering van Suriname dat onder leiding staat van het ministerie van LVV en uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties met middelen van de Europese Unie (EU). Het technisch team van het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), heeft in samenwerking met de ministeries LVV, Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en commissariaten, on-dersteuning aangeboden aan potentiële aanvragers. Het doel is zoals altijd geweest de duurzame ontwikkeling van de landbouw te versterken, door middel van een meer concurrerende en veiligere productie, die de markttoegang voor groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en bosbijproducten moet vergroten. Met de overhandiging op 23 mei, heeft SAMAP nu meer dan 95 procent van de landbouwapparatuur, gereedschappen en diensten geleverd, die werden toegekend aan boeren en begunstigden. Hierdoor zullen zij volgens Sewdien dan beter in staat zijn hun productie voor zowel de lokale als exportmarkt te vergroten. Vanaf 27 maart 2020 biedt SAMAP directe hulp aan alle landbouwers, producenten en landbouwbedrijven die geïnteresseerd zijn in apparatuur, machines en landbouwdiensten, die worden ondersteund door Machine Grand Facility (MGF).

Sinds de lancering van de eerste oproep voor het indienen van projectvoorstellen voor SAMAP’s MGF in 2020, zijn 62 Grants overeenkomsten getekend met boeren, producentorganisaties en landbouwbedrijven. Tot nu toe zijn 5700 landbouwmachines en –diensten geleverd aan boeren en begunstigden in alle districten. Small en Large Grant projecten ondersteund door de MGF zijn significant gestegen in alle 10 districten. De top 3 gewassen bij projecten ondersteund door de MGF zijn cassave, citrus en peper. De overhandiging van de eerste Large Grant werd gisteren door de Agro-coöperatie van Redi Doti en Pierre Kondre ontvangen. De leden van de coöperatie zullen de landbouwmachines gebruiken om hun agrarische werkzaamheden op te voeren en zo ook een bijdrage te leveren aan de economische groei van ons land. Sewdien verklaarde dat als we naar Suriname kijken en over de agrarische ontwikkeling praten, we dan zien dat één van onze sterkste punten is, dat Su-riname over voldoende land en water be-schikt. “Het nadeel is, dat bij de randdistricten de arbeiders beperkt zijn. Het werk van de landbouwers zal hierdoor echter niet tegengehouden worden, maar gecontinueerd door deze landbouwmachines.” Sew-dien constateerde dat alle dorpsgemeenschappen over een behoorlijk groot areaal beschikken, waardoor de landbouwmachines heel goed ingezet kunnen worden.

“De leden van de coöperatie zullen deze goed kunnen benutten om de landbouwontwikkeling te mechaniseren.” Sewdien adviseerde wel, dat indien iemand interesse heeft een landbouwmachine te lenen, dit wel tegen een prijs moet kunnen geschieden. “Met de waarde die er hier is, moet het eigen kapitaal kunnen groeien. Deze landbouwmachines zullen het mogelijk moeten maken over een paar jaar een tweede machine te kopen, te onderhouden en of een onderdeel te vervangen ”, aldus Sewdien. De bijna USD 200,000 aan machines die overgedragen werden, zullen volgens Sewdien bij goed gebruik en onderhoud, ertoe moeten leiden dat de eigen investeringen van de coöperatie in de toekomst groter worden. Volgens de bewindsman zullen LVV en ROS klaar staan om de nodige ondersteuning te verlenen, door onder andere een kantoor ter plekke te vestigen voor begeleiding en training aan de boeren door deskundigen. “Op een gegeven moment, zal elk dorp dan zelf kunnen functioneren. Dat is de visie die we als regering hebben. Deze gedecentraliseerde gedachten zullen nu meer gestalte moeten krijgen”, aldus Sewdien.

door Charelle Gill