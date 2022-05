Fifa geeft dispensatie voor middelen Nations League wedstrijden

De voorzitter van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB), John Krishnadath, zei in een televisie-interview dat de wedstrijden van onze nationale heren en U-20 jongens selectie in de maand juni, normaal voortgang zullen vinden. Volgens de voorzitter is er door de FIFA inderdaad een suspension opgelegd aan de SVB, maar heeft de bond vrijwaring van middelen voor de komende wedstrijden.

“We hebben een rapportageplicht aan de FIFA toe, maar vanwege de ontstane situatie hebben wij niet kunnen rapporteren. We hebben de FIFA aangeschreven en gezegd dat indien we een suspension krijgen, we toch gevrijwaard worden voor middelen voor de komende wedstrijden. Verder hebben we ook andere betalingsverplichtingen en personeel die we moeten uitbetalen”, aldus Krishnadath.

De voorzitter zegt dat jaarlijks in de maand april, het jaarverslag en financieel rapport wordt gepresenteerd aan de leden. Hierna wordt volgens Krishnadath verder gerapporteerd aan de FIFA. Echter is het dit keer niet gelukt en heeft de FIFA de SVB tot eind Juni gegeven alsnog te rapporteren. Indien dit volgens voorzitter niet gebeurt zal er een algemene bevriezing van gelden plaatsvinden en zal het tweede deel van de subsidie gelden niet worden overgemaakt.

Suriname speelt in de League A en zit in een poule met Jamaica en Mexico. De eerste wedstrijd is op 4 juni en wel tegen Jamaica thuis in het Dr. Ir. F. Essedstadion. De tweede partij is eveneens tegen Jamaica en wel op 7 juni uit in Kingston. Op 11 juni volgt een ontmoeting uit tegen Mexico. De laatste wedstrijd van Suriname is op 23 maart 2023 thuis tegen Mexico.