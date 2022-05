ECD controleert ondernemingen in Commewijne, Paramaribo en Wanica

Prijzen van thee, zonnebloemolie en babyvoeding teruggedraaid

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ), heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd bij verschillende ondernemingen in Commewijne, Paramaribo en Wanica. Bij de winkels X.X, F.F. en Z.Z en Z.J.N. in Meerzorg zijn er producten met een onvolledig etiket aangetroffen. De winkeliers zijn gesommeerd de producten terug te geven aan de producent. De prijs van Phosphatine babyvoeding is teruggedraaid van SRD 40 naar SRD 38.85, omdat de winkelier geen inkoopbon kon overleggen. Ook is bij H.S. supermarkt de prijs van babyvoeding teruggedraaid. Verder is gebleken dat bij meerdere winkels de weegschaal niet gekeurd en geijkt is. De winkeliers zijn in de gelegenheid gesteld om de weegschalen te laten keuren bij de dienst voor de Waarborg en van het Ijkwezen van het ministerie van EZ. De controle heeft in de periode 9 – 13 mei plaatsgevonden.

De ECD-medewerkers hebben ook controlewerkzaamheden verricht bij H.T.F. Trading en G. Restaurant. Er zijn bij deze ondernemingen geen overtredingen geconstateerd. Bij E-Supermarkt zijn er vervallen flessen Downy wasmiddel aangetroffen die van de schappen zijn gehaald. Bij K.Q. supermarkt zijn er verschillende overtredingen geconstateerd zoals een niet gekeurde weegschaal, producten zonder etiket en vervallen producten ten verkoop aanbieden. Hiervoor heeft de vergunninghouder een ernstige waarschuwing gehad. De vervallen producten zijn door de vergunninghouder in bijzijn van de ECD vernietigd.

De ECD-medewerkers hebben ook controlewerkzaamheden uitgevoerd bij veevoerbedrijven te Pad van Wanica naar aanleiding van klachten die bij het ministerie zijn aangemeld. De klachten hadden te maken met prijsopdrijving bij voerbakken die voor SRD 120 ten verkoop werden aangeboden. Na controle is de prijs teruggebracht naar SRD 80.

Consumenten en ondernemers kunnen hun klachten indienen via het verkort nummer klachtenunit: 1940 of via WhatsApp: +5978530915 of per E-mail: [email protected]