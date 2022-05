VERDACHTMAKINGEN BIJ DE VLEET

Er verschijnt een bericht in de Braziliaanse pers over de aanhouding van een 62-jarige Braziliaanse piloot in de staat Goiãnia, die ervan verdacht wordt nauw verbonden te zijn aan een criminele organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met de smokkel van cocaïne. De man blijkt meerdere contacten te hebben in ons land en die zouden ook innig verbonden zijn aan dezelfde organisatie en betrokken zijn bij de drugshandel c.q. transporten. Volgens het bericht, zou de man regelmatig telefonisch contact hebben gehad met Surinaamse politici.

Deze contacten zouden niet los kunnen worden gezien van de misdadige drugsactiviteiten en de bijbehorende organisatie. De Braziliaanse militaire politie die nauw betrokken is bij deze zaak, heeft nog geen verdere mededelingen gedaan die betrekking hebben op deze zaak en ook is nog niet bekendgemaakt, met wie de voormelde piloot telefonisch contact onderhield. Het is geen geheim, dat er al geruime tijd drugsvluchten vanuit Brazilië naar Suriname worden uitgevoerd en dat het niet zelden is voorgekomen, dat de toestellen waarmede de drugs zijn vervoerd, na aankomst in ons land in brand worden gestoken en uitgebrand terug worden gevonden. Maar de berichtgeving in de Braziliaanse pers, dat Surinaamse politici hand- en spandiensten zouden verlenen aan drugshandelaren of zwaar betrokken zouden zijn bij deze vorm van zware criminaliteit, heeft klaarblijkelijk bepaalde mensen of organisaties, al behoorlijk nerveus gemaakt. Via sociale media worden er al namen gelanceerd van mensen, veelal uit één etnische groep, die zwaar betrokken zouden zijn bij de drugshandel en het witwassen van crimineel verkregen middelen. Lieden die goed ingewijd zijn in deze materie, hebben gelijk kunnen opmaken, dat zaken door elkaar worden gehaald en dat mensen wier foto’s op sociale media worden geplaatst, niets te maken hebben met de zaak Goiãnia en de aanhouding van de Braziliaanse piloot, maar wél met voorgaande zaken waar Justitie al geruime tijd mee bezig is en het strafrechtelijk onderzoek nog niet is afgerond. Overduidelijk is dat de hetze die nu door een bepaalde groep wordt gevoerd, politiek ingebed is en daarom zeer doorzichtig. Het bericht in de Braziliaanse media heeft bepaalde mensen met boter op de ‘kop’, opvallend al behoorlijk nerveus gemaakt en de vuilspuiterij is al via sociale media aangevangen, natuurlijk in de hoop, dat bepaalde namen niet worden genoemd vanuit Brazilië. Dat bepaalde politici meer weten van de drugstransporten en hun betrokkenheid, is zeker geen geheim. De noteringen bij Interpol spreken boekdelen. Je moet werkelijk een vreemde in Jeruzalem zijn, om niet te weten uit welke hoek bepaalde vingerwijzingen komen en zeer vermoedelijk afkomstig uit het kamp, dat zelf al jaren niet meer in de spiegel kan kijken vanwege bewezen betrokkenheid bij deze vorm van zware criminaliteit. Houd de dief, roept de dief, is hier helemaal van toepassing om even behoorlijk de aandacht af te leiden, totdat Brazilië met de naamonthullingen komt. In de jaren negentig van de vorige eeuw, kwam een politiecommissaris uit Manaus, toch met de beschuldiging dat er ernstig een bewijs dat de “diplomaat” B.D., werkzaam op de ambassade van Suriname in Brasilia, betrokken was bij de smokkel van cocaïne in samenwerking met een Braziliaanse bende. Deze, “diplomaat” werd toen snel naar Paramaribo teruggehaald. We mogen daarom helemaal niet vreemd opkijken, dat er nu weer berichten komen uit Brazilië, dat bijvoorbeeld Surinaamse politici nog steeds betrokken zijn bij de drugshandel. Het heeft daarom helemaal geen zin mensen terecht of onterecht via social media te criminaliseren. Blijft niets anders over dan rustig afwachten om te kunnen bezien, wie de echte criminelen zijn.