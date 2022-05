Wedstrijden natio in gevaar, SVB mag niet aan Fifa gelden komen

De voorzitter van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB) John Krishnadath, heeft in een schrijven aan de leden van het bestuur meegedeeld, dat door de Fifa is besloten tijdelijk de rekening van de organisatie te bevriezen. Volgens de voorzitter is dit het gevolg van de laatstgehouden algemene ledenvergadering (ALV), waarbij het huidig bestuur werd ‘afgezet’. De leden keurden tijdens deze vergadering de notulen van de één voor de laatst gehouden vergadering af. Echter vond het bestuur onder leiding van Krisnadath, het nodig de vergadering te verdagen, hetgeen de nodige frustraties bij de leden veroorzaakte. De leden pikten toen de verdaging van de vergadering niet en besloten onder leiding van een interim bestuur onder leiding van Milando Atompai, de vergadering voort te zetten. Daags na deze vergadering werd het interim-bestuur dat de mening is toegedaan dat het bestuur onder leiding van Krishnadath is afgezet, omgedoopt tot de commissie Herstructurering Surinaams Voetbal. De laatstgenoemden schreven de Fifa aan met betrekking tot de perikelen rondom de afzetting van het bestuur Krish-nadath en de reden hiertoe. Het bestuur Krishnadath stapte vervolgens naar de kortgedingrechter en zijn de mening toegedaan, dat er sprake is van een coupe binnen de SVB. Volgens Krishnadath heeft hij ervoor gekozen, de vergadering te verdagen, omdat een deel van de leden de bijzonderheden met betrekking tot die vergadering niet had doorgenomen en dat een groepje de vergadering aldoor bewust verstoorde. De recnte ontwikkelingen binnen de SVB hebben ernstige gevolgen voor on-ze nationale selectie, die in juni moet deelnemen aan de Concacaf Nations League. Suriname speelt in de League A en zit in een poule met Jamaica en Mexico. De eerste wedstrijd is op 4 juni en wel tegen Jamaica thuis in het Dr. Ir. F. Essedstadion. De tweede partij is eveneens tegen Ja-maica en wel op 7 juni in Kingston. Op 11 juni volgt een ontmoeting tegen Mexico. De laatste wedstrijd van Suriname is op 23 maart 2023 thuis tegen Mexico.