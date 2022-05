De regering van Guyana heeft beloofd Suriname te helpen om haar olie- en brandstofactiva te gebruiken voor verbetering op de lange termijn. Volgens de algemeen directeur van de Energie Autoriteit Suriname (EAS), Dave Abeleven, zal het Guyana-bekken – dat bovendien Suriname omvat tegen 2030 naar verwachting meer dan een miljoen vaten olie per dag leveren. Daarnaast zullen enorme zuivere brandstofreserves worden aangeboord. Met dit potentieel verklaarde Abeleven, dat Suriname de gebeurtenis van een energiehal in het Arco Norte-gebied van Zuid-Amerika in de gaten houdt. “Alleen gerelateerde brandstof zou in elk land [Guyana en Suriname] op de lange termijn voldoen aan de vraag naar energie, terwijl er mogelijk extra brandstofpotentieel is voor de Arco Norte en belangrijke industriële verbetering”, vertelde Abeleven onlangs aan een actueel digitaal discussiebord.

Dit Arco Norte-gebied bestaat uit Guyana, Suriname, de noordelijke staten van Brazilië en Frans-Guyana. Een onderzoek dat in 2016 door de Inter-American Improvement Financial institution (IaDB) werd onthuld, concludeerde dat een transmissielijn voor elektrische energie die deze landen met elkaar verbindt, “technisch en economisch levensvatbaar” is – met het potentieel om lagere elektrische energieprijzen binnen de landen te genereren. De algemeen directeur maakte ook bekend dat ongeveer drie gigawatt aan energie zou kunnen worden geëxporteerd naar het noorden van Brazilië.

De huidige vraag naar stroom in Guyana is lager dan 150 megawatt (MW); drie gigawatt aan energie is ongeveer 20 keer die hoeveelheid. In de tussentijd, terwijl Guyana en Suriname elk op zoek is naar het benutten van pure offshore geproduceerde brandstof, benadrukte de algemeen directeur: “Suriname en Guyana hebben gezamenlijk het potentieel om gebruik te maken van onze brandstof om machtsintegratie en industrialisatie te ontsluiten”. In het daaropvolgende decennium zal volgens Abeleven de industriële vraag van Suriname zich naar verwachting ontwikkelen. Het land, met zijn verwachte olie- en brandstofactiva, zal de instelling van bedrijvenparken, petrochemische gewassen en een aluminium- of goudmijnraffinaderij ontdekken.

In de tussentijd gaat Guyana verder met plannen om tegen 2025 een gas-naar-energie-missie te ontwikkelen in Wales op de West Financial Institution of Demerara (WBD). Er wordt voorgesteld dat een pijpleiding pure brandstof zal transporteren van het productieve Stabroek Block, voor de kust van Guyana, naar een fabriek voor zuivere brandstofvloeistoffen (NGL) in Wales. Daarnaast wordt voorgesteld om de brandstof te gebruiken voor het stoken van een nabijgelegen energiecentrale, bemand door de Guyana Energy and Mild (GPL), die 300 megawatt elektriciteit zou moeten produceren – ongeveer twee keer de hoeveelheid van de huidige productie in Guyana.

De autoriteiten van Guyana zijn niettemin in dialoog met de eigen vestiging van ExxonMobil over de waarschijnlijke uitvoering en exploitatie van zowel de NGL-fabriek als de nabijgelegen energiecentrale. Met de brandstof-naar-stroom-missie en verschillende initiatieven voor hernieuwbare energie, is de federale overheid van plan de prijs van energie in eigen land aanzienlijk te verlagen, terwijl de vraag naar assemblage stijgt. Verwacht wordt dat verlaagde prijzen bovendien de productie en industriële vooruitgang van het land zullen stimuleren.