Onlangs zei Armand Achaibersing, minister ad interim van Buitenlandse Zaken, Internationaal Business en Internationale Samenwerking, dat Guyana vaker onjuiste landkaarten van Suriname uitgeeft. ‘’Het is zeer spijtig dat Guyana regelmatig provocerende landkaarten uitgeeft en gebruikt waarop het Tigri-gebied duidelijk wordt aangeduid als te zijn Guyanees grondgebied’’, aldus de minister. Bestuurskundige August Boldewijn zegt in een reactie, dat Suriname zijn zwakte aan het buurland heeft laten zien. Achaibersing voerde aan dat Suriname steeds wanneer Guyana een onjuiste kaart van Suriname gebruikt, er schriftelijk protest wordt aangetekend bij de Guyanese autoriteiten. Maar volgens Boldewijn is dit niet de manier waarop zaken aangepakt moeten worden. ‘’Steeds protest aantekenen is niet voldoende, vooral als je constateert dat het geen resultaten oplevert. Suriname laat zich misleiden door Guyana’’, aldus Boldewijn. Volgens Bloedwijn, heeft Suriname de houding van Guyana ten opzichte van ons land, zelf in de hand gewerkt. ‘’De regering moest haar standpunt vanaf het begin duidelijk maken aan Guyana. Maar nee, we begonnen eerst met gesprekken over de bouw van een brug tussen beide landen. Hierdoor hebben we de essentie van het terugkrijgen van het Tigri-gebied, nooit duidelijk naar voren gebracht.

We hebben hier ons zwakke punt aan Guyana getoond.‘’ Indien Suriname zijn standpunt niet duidelijk maakt, zal Guyana zich volgens Boldwijn, nooit terugtrekken. ‘’We laten ons door Guyana misleiden.

Eerst het grensgeschil en nu komt er ook een visvergunningskwestie aan bod. Dit duurt te lang om opgelost te worden.” Boldewijn is van mening dat Suriname er niet veel aan doet om zaken met Guyana recht te trekken. ‘’Daardoor krijgt Guyana de kans om te doen wat het wil. Hierdoor komt alleen Guyana in een betere positie terecht.‘’

door Orsilia Dinge