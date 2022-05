Nederlandse politie doorzoekt ook woning Wortel te Mon Plaisir

Siegfried ‘Piet’ Wortel, werd begin maart door een speciaal opsporingsteam op de internationale luchthaven Koningin Beatrix van Aruba aangehouden en in verzekering gesteld. Wortel werd vervolgens binnen een paar dagen aan Nederland uitgeleverd, waar hij nog een oude gevangenisstraf in een drugszaak moet uitzitten. Gisteren werd de krant getipt, dat de woning van Wortel te Mon Plaisir door de justitiële autoriteiten was binnengevallen. De straat van de woning werd totaal afgesloten en doorzocht door verschillende leden van het opsporingsteam. Ook vernamen wij achteraf dat een team van de Nederlandse politie aanwezig was en dat zij de lokale autoriteiten bijstond tijdens het onderzoek in de woning.