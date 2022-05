Hoofdinspecteur Hellings veroordeeld voor verkondigen onwaarheden

Advocaat Rick Tjon A Joe, heeft in het radioprogramma ABC Aktueel, verklaard dat Raoul Hellings, hoofdinspecteur van politie, werd veroordeeld door de kortgedingrechter om door hem gedane uitspraken die werden gedaan op zaterdag 13 november 2021 in een radioprogramma over de heer C.B., die functionaris is bij het Openbaar Ministerie.

Volgens Tjon A Joe had Hellings verklaard, dat B. door Nederland wordt gezocht voor overtreding van de Opiumwet en dat zulks sedert 2005 is aangekaart. Onze huidige president Chandrikapersad Santokhi was volgens Hellings, toentertijd minister, en de zaak bleef onbeantwoord. Hellings haalde deze zaak aan, nadat NDP-parlementariër Melvin Bouva, vragen had gesteld over B. De raadsman van B. verklaarde dat de bewering over de opsporing onjuist is en een aperte onwaarheid betreft. B heeft vervolgens een vordering ingesteld tegen Hellings om rectificatie af te dwingen. De rechter heeft inmiddels uitspraak gedaan, dat Hellings onwaarheden heeft verkondigd die rechtgetrokken zullen moeten worden. De rectificatie zal moeten plaatsvinden na betekening van de gedaagde van het vonnis, en wel binnen één uur.

‘’Er was ook een schadevergoeding geëist, maar ik geloof niet dat die schadevergoeding is toegekend, want dat heb ik niet gezien of tenminste niet begrepen, omdat ik het vonnis nog in handen moet krijgen. Wat ik wel weet, is dat er een veroordeling is gekomen tot rectificatie”, aldus de raadsman.

Het is volgens de raadsman, nog niet duidelijk of er hoger beroep is aangetekend, omdat het vonnis nog niet getekend is door de tegenpartij.

FOTO: Dagblad Suriname