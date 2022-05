Minder obstakels voor export van groenten en fruit voor Suriname

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, bevestigd dat er momenteel enorm wordt geklaagd over de toegenomen prijzen voor groenten en fruit. “De waterhuishouding is zeker één van de oorzaken geweest voor de stijging van de prijzen. Maar dit komt ook doordat veel Haïtianen ons land hebben verlaten. In het kader van arbeid, is de tuinbouwsector erg afhankelijk van Haïtianen”, aldus Sewdien.

Voor wat betreft de export van groenten en fruit, vertelde Sewdien dat LVV de afgelopen maanden, constant notificaties binnen heeft gekregen afkomstig uit Nederland, dat grote partijen groenten en of fruit afgekeurd waren. “Vorig jaar, en wel op 15 juni, heeft de minister toen besloten de export van vier producten, voornamelijk antroewa, boulanger, peper en bitawiri te beëindigen.” Sewdien adviseerde exporteurs toen om eerst hun huiswerk goed te doen, voordat de export van deze producten gecontinueerd kon worden. “De overige landbouw- producten mochten echter wel geëxporteerd worden.”

Volgens Sewdien werd de export van de voormelde producten op 15 oktober 2021 wederom hervat. In de periode van 15 oktober tot eind november, stelde Sewdien dat er vijftien notificaties waren ontvangen. “We zijn toen strenger gaan optreden. Het ministerie heeft toen 23 inspecteurs getraind, en meer maatregelen getroffen”, zei Sewdien. Hij vertelde dat exporteurs werd meegedeeld, dat als er notificaties binnenkomen, de export voor boulanger dan zou worden stopgezet, tot zaken in orde zijn. Sewdien: “Dat heeft vruchten afgeworpen, omdat in december er nog maar vier notificaties vanwege Nederland werden geregistreerd. In januari en februari hadden we geen enkele notificatie, in maart maar één en van april zijn de cijfers nog niet binnen.”

Voor wat betreft de export naar Amerika, zei Sewdien dat Surinaamse exporteurs daar meer kans maken, omdat de import van bepaalde groentesoorten uit de Dominicaanse Republiek stop is gezet door de Verenigde Staten. Sewdien haalde als voorbeeld aan dat kouseband niet aan te slepen is, omdat de vraag enorm groot is.

door Charelle Gill