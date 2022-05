Buitenlandse investeerders hebben Guyana jarenlang benadeeld

De aankondiging van de regering dat drie grootschalige goudbedrijven klaar zijn om hier winkels te openen, is een kleine troost voor Guyanezen die nog steeds tekortschieten door buitenlandse investeerders, zei Kaieteur News publisher Glenn Lall afgelopen vrijdagavond in zijn radioprogramma The Glenn Lall Show, uitgezonden op Kaieteur Radio. Hij is zelfs van mening dat, gezien het zware verlies dat Guyana in de loop der jaren heeft geleden door buitenlandse investeerders, het geen slecht idee zou zijn om de middelen onbenut te laten totdat “we de juiste mensen kunnen vinden om voor ons goede deals te sluiten die deze natie ten goede zullen komen”.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de particuliere sectorcommissie vorige week, vertelde dr. Ashni Singh, minister van Financiën, aan bedrijfsleiders dat in Guyana binnenkort minstens drie veelbelovende grootschalige goudmijnactiviteiten van wereldklasse zullen plaatsvinden. Met betrekking tot de goudwinningsoperaties zei dr. Singh, dat elk van de operaties groter zal zijn dan de Omai Gold Mines, een van de grootste goudoperaties die ooit heeft plaatsgevonden.

‘’Je weet hoe belangrijk Omai was. Denk even na over drie grootschalige operaties die elk groter zijn dan Omai. Bedenk even dat elk van deze meer dan 100 Guyanezen in dienst zal hebben. Denk aan de voedsel- en andere benodigdheden, transportdiensten, constructie, levering van apparatuur en onderhoud en alle multiplicatorvoordelen die deze operaties zullen opleveren”, zei de minister van Financiën, terwijl hij verzekerde, dat de regering activiteiten in alle sectoren zal blijven stimuleren en niet alleen olie en gas. Hij zei dat de nadruk zal worden gelegd op het verzekeren van een opkomende, snelgroeiende en zeer concurrerende niet-olie-economie die ook de landbouw zal omvatten.

Lall zei echter dat Guyanezen niet optimistisch moeten zijn over de op handen zijnde goudmijnondernemingen, en vestigde de aandacht op de scheve deals die Guyana is aangegaan met eerdere bedrijven. Hij drong er bij de autoriteiten op aan zich te concentreren op het dichten van de mazen in het oliecontract met ExxonMobil, opnieuw te onderhandelen over de deal en Guyana zal meer dan genoeg hebben om niet alleen dit land, maar ook de regio te voeden, te kleden en te ontwikkelen. “Dat is het soort rijkdom dat we daarbuiten hebben.

We hebben al meer dan tien jaar buitenlanders, bijvoorbeeld in de bauxietindustrie, die laten wij halen en we zeggen dat ze geen geld verdienen, dus waarom hebben we ze hier nog steeds om onze middelen op te halen? Als ze na tien jaar in jouw land geen geld verdienen, waarom zijn ze dan nog steeds hier?”, vroeg de krantenuitgever zich af.

Op de genoemde AVA van de PSC kondigde minister Singh aan, dat Guyana zich voorbereidde om voor het eerst in 54 jaar mangaan te exporteren. Dr. Singh vertelde tijdens de bijeenkomst dat schepen die in het noordwestelijke district zijn aangemeerd, worden geladen met het mineraal voor export. “Op dit moment worden er in het noordwesten van Guyana schepen geladen met Guyana’s eerste lading mangaan in 54 jaar”, kondigde de minister van Financiën aan. Hij zei dat dit soort operaties belangrijk is in overeenstemming met de inspanningen van de regering voor een gediversifieerde en veerkrachtige economie.

Lall vertelde zijn toehoorders dat hem vaak was verteld dat pontons ‘s nachts de Demerara-rivier hebben overgestoken met hout dat naar de grote vrachtschepen ging die in de Atlantische Oceaan lagen te wachten. ‘Wat krijgt Guyana? Steeds meer beschadigde wegen die niet eens kunnen worden gerepareerd, dwars door dit land. Wie waakt er over ons, wie beschermt onze rijkdom, wie leidt deze natie met zijn hulpbronnen?” Hij zei dat Bosai Minerals, dat hier bauxiet- en goudconcessies bezit, ook “een essentieel onderdeel was van dezelfde groep die ons mangaan ophaalde bij Matthews Ridge”.

Hij verwees naar eerdere krantenberichten waarin arbeiders klaagden over een slechte behandeling bij het mangaanbedrijf in Matthews Ridge. “De arbeiders klaagden over het feit dat de Chinezen NIS en PAYE van hun salaris aftrekken en het niet aan de regering betalen. Dit is wat Ashni Singh met trots kan zeggen na 54 jaar dat Guyana opnieuw mangaan exporteert en hoe de burgers zullen profiteren van het sneetje brood dat ze krijgen van het mangaan. Dat is hoe Guyana en de burgers gaan profiteren van onze rijkdom, brood snijden’’, klaagde de zakenman.

Zijn aandacht richtend op de binnenkort te verschijnen grootschalige goudbedrijven waarvan dr. Singh zei dat ze meer dan 1.000 Guyanezen in dienst zullen hebben en elk groter zijn dan Omai, zei Lall dat de minister zich zou moeten schamen om de naam Omai te noemen. “Wat heeft dit land geprofiteerd van Omai, van Troy Resources, van Aurora Gold Mines, van Zijin, van het mangaanbedrijf, van Bosai, van RUSAL en de vele andere buitenlandse bedrijven, die komen en hun land verrijken met onze rijkdom, terwijl wij in geen enkel deel van Guyana een stuk modderweg kunnen repareren zonder onze handen uit te strekken bij buitenlandse banken voor leningen om wegen en bruggen in het binnenland te bouwen.” Hij klaagde: “Deze mensen komen hier, halen onze rijke, rijke hulpbronnen op, bouwen voor zichzelf in hun land snelwegen, wolkenkrabbers en moderne steden met moderne luchthavens, terwijl deze clowns (onze leiders) naar de internationale banken rennen om geld te lenen om te renoveren luchthavens aanleggen en boswegen aanleggen, en flashdrives kopen voor onze kinderen op school.”

Guyana kan niet ademen

Lall zei dat wanneer men de problemen onderzoekt die verband houden met alle buitenlandse bedrijven die hier actief zijn, hun behandeling van Guyanezen is als “hun knieën op onze nek en onze leiders zijn”.

Zinspelend op de opmerkingen van dr. Singh dat 1000 Guyanezen in deze nieuwe bedrijven zullen worden tewerkgesteld, zei Lall: “Dit is hoe ze de vooruitgang meten, de miljarden Amerikaanse dollars die dit land verlaten versus de paar centen die naar het Guyanese volk worden gegooid als lonen, leveren eten, vrachtwagens besturen, machines onderhouden en bedienen. Dit is het arrangement waarmee Guyanezen sinds Omai leven. En Ashni Singh verlengt of breidt deze regeling nu verder uit, naar het Guyanese volk, daar profiteert u van.”

Ondertussen, zelfs toen Singh sprak over de voordelen van deze mogelijke nieuwe goudmijnactiviteiten, maakte hij de namen van de bedrijven niet bekend en Lall gelooft dat er iets sinisters is aan deze stap. “Binnenkort komen er nog drie grotere dan Omai-bedrijven. Hij heeft ze niet genoemd, noch heeft hij ons verteld waar ze vandaan komen of wat de deal is. Alles wat hij zei, Guyana zal profiteren (met geld voor een sneetje brood). Als een leider je zou kunnen vertellen over de voedsel- en andere benodigdheden, transportdiensten en 1.000 mensen die banen gaan krijgen, waarin een bedrijf miljarden dollars uit onze achtertuin zal halen, spreekt van de tragedie die ze voor ons creëren.’’ Daarom zei Lall spottend dat de belangrijke bijdrage van Omai aan Guyana nog steeds “de cyanidelozing is waaraan Guyanezen sterven, nog steeds lijden en niets krijgen”.

Bron: www.kaieteurnewsonline.com