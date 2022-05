Leden BABN lusten voorzitter Dwarka niet

Leden van de Bacoven Arbeiders Bond Nickerie (BABN), die wordt geleid door Dayanand Dwarka, zeggen de strijd voor lotsverbetering waaronder aanpassing van het salaris, zonder de bond te zullen voeren. Een dag nadat de arbeiders van de Food and Agriculture Industries (FAI) Nickerie het werk spontaan hadden neergelegd (woensdag) uit ontevredenheid over het lage loon dat zij ontvangen, toog bondsvoorzitter Dwarka naar Nickerie om praten met de leden van de BABN.

Maar de leden hadden niet de behoefte met de bondsvoorzitter te praten en zeiden aan de directieleden die eveneens in Nickerie waren, zelf met de directie te zullen praten. ‘’Toen wij de problemen waarmee wij zitten bij de bond aankaartten, luisterden zij niet naar ons, den man go kibri now unu o go feti srefi’’, zeggen de ontevreden arbeiders. Een van de arbeiders, de heer Autar, voert namens de anderen het woord. ‘’Wij willen rechtstreeks met de directie praten. Toen wij de bond nodig hadden, hebben zij ons niet ondersteund, dus nu zullen wij zelf onze strijd voeren”, zegt Autar. De arbeiders zeggen niets meer te willen horen van Dwarka en overwegen zich aan te sluiten bij de bond van Michael Sallons die ook de bond bij Jarikaba leidt. De BABN-voorzitter is vertrokken zonder met de leden te hebben vergaderd over de ontstane situatie. De directie heeft volgens de arbeiders, een salarisverhoging van 40 procent aangeboden. Naar de krant verneemt willen de mensen nog wachten om te zien wat de vicepresident zal bereiken. Vicepresident Ronnie Brunswijk die dinsdag in Nickerie was en van de actie hoorde, ging naar het bedrijf. Autar vertelde aan de vicepresident dat de arbeiders niet meer uitkomen met hun salaris. De vicepresident schrok toen hij hoorde wat de mensen verdienen.

De vicepresident kon zich terug vinden in de eis van de werknemers, namelijk een salarisverhoging van minimaal 100 procent. Hij beloofde woensdag tijdens de vergadering van de Raad van Ministers ervoor te zullen pleiten dat die eis wordt ingewilligd. Brunswijk beloofde de actievoerende FAI-medewerkers dat zij uiterlijk vrijdag antwoord van hem krijgen. Van een FAI-medewerker verneemt de krant dat zij vrijdag laat bericht hebben ontvangen dat de regering akkoord gaat met 100 procent. ‘’Het is nog niet officieel aan ons doorgegeven’’, zegt de medewerker. Hij en de andere arbeiders hopen dat er spoedig uitsluitsel komt.