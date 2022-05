CBB-directeur: ‘Actieplanners zijn rondweg brutaal’

Volgens de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anastatia Kanapé-Pokie, heeft niemand met haar overleg gepleegd alvorens tot een actie over te gaan, en waarbij men plannen had de kantoren om 11.00uur te sluiten. Zij zegt slechts toestemming aan de bond te hebben gegeven voor het houden van een Algemene Leden Vergadering (ALV), waarbij de leden toestemming hadden, voor die tijd te vertrekken. “Wat schetste mijn verbazing? Dat een groepje, zonder met mij te overleggen een bekendmaking liet uitgaan dat CBB tot 11.00 uur zou werken. Als een groepje vergaderd, is er niets aan de hand. We hebben ruim 900 ambtenaren in dienst. De mensen zijn rondweg brutaal om een bekendmaking te lanceren, zonder medeweten van de directeur”, aldus Kanapé-Pokie in gesprek met een lokaal medium. De bond ging gisteren wederom in actie en dreigde zelfs alles lam te zullen leggen. Volgens de leden is de bond tot op heden niet uitgenodigd voor een gesprek met de minister. Ook worden de leden volgens de bond bedreigd om niet deel te nemen aan de actie. Volgens de leden zouden ze uit hun functies gehaald kunnen worden. Deze opmerkingen gedaan door leidinggevenden, worden door de bond gezien als een bedreiging en zullen zeker niet geaccepteerd worden.

De minister van Binnenlandse zaken, Bronto Somohardjo, haalde eerder aan, de bond niet uit te zullen nodigen voor een gesprek. De reden hiervoor is volgens hem dat er een splitsing is binnen de bond, waarbij twee personen zich voorzitter noemen. Dit kan volgens de bewindsman niet en hij deed daarom een beroep op de bond, interne zaken eerst op te lossen, alvorens met hem in gesprek te geraken.