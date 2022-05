Boldewijn: ‘Nieuwe stroomprijzen zien er niet best uit’

‘’De doorvoering van de nieuwe tarieven voor elektrische energie zien er niet goed uit voor de gemiddelde Surinamer. De uitgaven en de inkomsten zijn allang niet meer in overeenstemming met elkaar”, aldus bestuurskundige, August Boldewijn, tegenover de krant. Dit naar aanleiding van een 25 procent energieverhoging, die volgens het IMF-programma nog deze maand doorgevoerd moet worden. Echter is de regering geen voorstander van het in één keer doorvoeren van de 25 procent en is men bezig met de onderhandelingen om te komen tot slechts 15 procent. Ook de mogelijkheid voor het goedkoper aanleveren van stroom, wordt door de regering bekeken. Volgens Boldewijn moet er bij de vaststelling van de nieuwe energietarieven, vooral rekening worden gehouden met de niet mooie positie waarin de samenleving momenteel verkeert. Ook het armoede vraagstuk zal volgens de bestuurskundige meegenomen moeten worden. ‘’Men moet er rekening mee houden dat de nieuwe tarieven voor een ieder moeten gelden. Van de sociaal zwakkeren tot de draagkrachtige. Dus moet het voor een ieder nog te betalen zijn”, aldus Boldewijn.

Assembleelid Stephen Tsang (NDP) zei recentelijk tijdens de begrotingsbehandeling, dat als de tarieven van de Energie bedrijven Suriname (EBS) met 25% omhoog gaan, de prijzen in de winkels ook zullen stijgen. Volgens Tsang is een liter benzine pas weer gestegen naar SRD 22.76. ‘’Als de EBS-tarieven omhoog gaan, zullen mensen die al twee jaar niet meer uitkomen, het nog moeilijker krijgen. Je salaris wordt vandaag gestort en gisteren is het al op, bij wijze van spreken. Wat denkt u dat met de prijzen gaat gebeuren, nu benzine weer duurder is en wanneer de stroomtarieven met 25 procent worden verhoogd? Dan kunt u prijzen controleren tot u een ons weegt, dan kunt u de winkels sluiten, vergunningen intrekken, maar de verhogingen zijn in aantocht. Winkeliers, importeurs, moeten ook EBS, brandstof, huur en werknemers betalen‘’, stelde Tsang.