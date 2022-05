Suriname scoort het laagst volgens normen Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

“Het zou niet mogen, maar binnen Zuid-Amerika scoort Suriname volgens de normen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), het laagst. We halen een score van 59,37 procent op het gebied van de implementatie van de ICAO-standaarden en nog lager voor het onderzoek betreffende ongelukken en incidenten”, zei minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme, tijdens de begrotingsbehandeling. Volgens de bewindsman hing deze status vanaf het aantreden van deze regering, Suriname als het zwaard van Damocles boven het hoofd. ‘’Indien er een audit zou plaatsvinden, was de kans groot, dat ons land beneden 50 procent zou scoren met alle gevolgen van dien. Dit zou betekenen dat wij geïsoleerd zouden raken en via buurlanden zouden moeten reizen voor wat betreft internationale verbindingen.’’

De negatieven effecten op onze economie zouden volgens Jubithana, ook niet te overzien zijn. Hij deelde mee dat dankzij het starten met het inlopen van contributie en gesprekken met de top van de ICAO, de toezegging is gedaan om Suriname technisch te ondersteunen richting de komende audit, zodat ons land meer dan 60 procent kan scoren. Vorige maand heeft een delegatie van deze organisatie reeds een bezoek gebracht om Suriname te ondersteunen in dit proces. “Vorig jaar is ook de basis gelegd voor verdere ontsluiting van Suriname wanneer wij onze hub functie willen gaan vervullen met afspraken met elf landen door het aangaan van open sky agreements. Als land zijn we straks 47 jaar onafhankelijk en we hebben slecht twaalf luchtvaartovereenkomsten. Wanneer wij een hub functie willen vervullen, dan moeten we vaart maken en kansen creëren”, stelde de bewindsman.

Na ruim zeven jaar beschikt het vliegveld Zorg en Hoop vanaf dit jaar weer over een brandweervoertuig.

‘’Zorg en Hoop lijkt klein, maar heeft ook de functie van een internationale luchthaven richting Guyana’’, zei Jubitana. Er wordt ook gewerkt aan de minimale randvoorwaarden die er ontbraken. Er is veel aandacht gevraagd voor het onderhoud van de airstrips in het binnenland. De minister deelde mee dat het binnenland 33 airstrips telt. Er zijn niet lang terug enkele brush cutters aangeschaft. Er zal binnenkort gestart worden met het onderhoud van de 8 meest bevlogen airstrips.

-door Priscilla Kia-