Achaibersing ontkent betalingsachterstand bursalen

Volgens de minister van Financiën, Armand Achaibersing, berust het niet op waarheid dat de studenten op Cuba en Servië, niet over hun studiegelden hebben kunnen beschikken. Dit zei de bewindsman naar aanleiding van opmerkingen die Abop-parlementariër Edward Belfort, maakte in het parlement over het niet voldoen van stortingen voor de bursalen door Suriname. Volgens Belfort hebben de studenten te horen gekregen dat er geen geld is, terwijl de ex-minister van Handel en Industrie, met ruim 88.000 US-dollar is vertrokken naar Dubai. “Er is geen sprake van een achterstand. Alle gelden zijn overgemaakt naar de studenten”, aldus Achaibersing.

Volgens de bewindsman zijn de achterstanden van 2019-2020 en 2020-2021 ontstaan door de opgelegde beperkingen op Cuba, met betrekking tot bancaire overmakingen vanuit het buitenland. Dit heeft geleid tot zwaar ongerief bij de Surinaamse studenten. De minister deed verder de toezegging dat overmakingen naar het buitenland voor de studenten veel beter zullen geschieden, waardoor zij hun studieperiode vlot kunnen afronden.