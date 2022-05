‘Gebruik verkeerde kaart van Suriname verzwakt internationaal standpunt’

De afgelopen week zei Armand Achaibersing, minister ad interim van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, niet bekend te zijn met de informatie dat er concessies zijn uitgegeven in het Tigri-gebied. Momenteel gaan er geruchten, dat Guyanese autoriteiten bezig zouden zijn met het uitgeven van concessies in dit gebied. Mochten de geruchten op waarheid berusten, dan zullen er volgens Achaibersing ‘’gerichte stappen ondernomen worden naar de Guyanese regering toe’’.

Wat volgens Achaibersing zeer spijtig is, is dat het buurland vaak provocerende landkaarten uitgeeft en gebruikt waarop het Tigri-gebied duidelijk wordt aangeduid als te zijn Guyanees grondgebied. ‘’Dit is niet alleen spijtig, echter verzwakt het ook het internationaal standpunt van Suriname’’, zegt Achaibersing. Hij merkt op dat ook Surinaamse organisaties vaak gebruik maken van de Guyanese weergave. Volgens de minister is er steeds wanneer een verkeerde kaart van Suriname gebruikt werd, schriftelijk protest aangetekend bij Guyanese autoriteiten. ‘’De instructie met de juiste kaart is verstuurd naar alle ministeries, mediahuizen en staatsbedrijven.‘’

Achaibersing stelt dat op alle overheidsinstanties en scholen, de juiste weergave van de Surinaamse kaart dient te worden gebruikt. ‘’Het gebruiken van de juiste kaart, met duidelijke grenzen, moet helpen het bewustzijn over de omvang van het Surinaamse grondgebied alsook het nationaal gevoel te verhogen’’, verduidelijkt hij. Volgens Achaibersing is het niet raadzaam het Tigri-gebied ‘’betwist gebied’’ te noemen, omdat het gebied tot Surinaams grondgebied behoort. ‘’Het is Guyana dat de soevereiniteit over het gebied betwist‘’, aldus Achaibersing.