Kawa-1 in ondiep watergebied Guyana-Suriname wijst op koolwaterstofpotentieel

IHS Markit, een toonaangevende leverancier van informatiediensten die dit jaar fuseerde met S&P Global, is van mening dat het succes van de aardolie-exploratie in Guyana een nieuwe dimensie heeft gekregen, voornamelijk met de recente ontdekking van koolwaterstoffen bij de Kawa-1-bron in het offshore Corantijn-blok. Voorafgaand aan deze ontdekking zei IHS in een analyse van maart, dat succesvolle verkenningsactiviteiten beperkt waren tot het door ExxonMobil bediende Stabroek-blok in diepere wateren in het noorden.

Het herinnerde eraan dat de Kawa-1-put in juli 2021 werd geboord door Canadese partners, CGX Resources Inc. en Frontera Energy Corporation en gericht was op drie horizonten met een totale netto-opbrengst van ongeveer 54 meter in Campanische tot Santoniaans verouderde turbidietzandsteenreservoirs.

Laboratoriumanalyse na het boren van de aard van de ontdekte koolwaterstoffen wees uit dat de put lichte oliën en gascondensaat had aangetroffen. De ‘put’ die dit potentieel transformerende waarde voor het bassin ontgrendelde, werd vervolgens afgesloten en verlaten. Hoe het ook zij, IHS zei dat de positieve resultaten van deze put de block interest-houders CGX en Frontera Energy zeker hebben geïnspireerd om hun focus op verkenningsboringen in 2022 te verschuiven van het Demerara-blok naar het Corantijn-blok, aangezien het van plan was om zich op de Wei-1 te richten goed in het derde kwartaal van 2022.

Bovendien zei IHS dat de ontdekking van Kawa-1 ook de exploratie in omliggende blokken heeft aangemoedigd en de inspanningen van operators heeft verschoven naar koolwaterstofpotentieel in het ondiepe watergebied van Guyana. In dit verband merkte het bedrijf op dat Repsol bijvoorbeeld plannen heeft om een verkenningsput te boren in het naburige Kanuku-blok, die de vergelijkbare beoogde horizonten van de Kawa-1-put zou kunnen volgen. Bovendien zei IHS: “De resultaten van Kawa-1 zijn ook significant voor operators in offshore Suriname, waar exploratie het grootste succes heeft gevonden in Blok 58, dat de productieve koolwaterstoftrend volgt die wordt waargenomen in het Stabroek-gebied.”

De adviesgroep met het hoofdkantoor in Londen, zei ook dat hoewel dieper water boren in vergelijking met deze trend binnen het blok niet is gelukt, ‘’er potentieel is in de ondiepere wateren op basis van de Kawa-1-ontdekking nabij de internationale grens’’. Verder zei IHS dat de 2021 Shallow Offshore Bid Round voor Suriname, die resulteerde in de toekenning van drie blokken aan Chevron en een consortium van Qatar Petroleum en TotalEnergies, ongetwijfeld een impuls zal geven aan de verkenning van de ondiepe offshore-regio. IHS is van mening dat deze operators in de ondiepe watergebieden waarschijnlijk het succes van Kawa-1 zullen bestuderen en hun verkenningsactiviteiten dienovereenkomstig zullen modelleren, van geofysische onderzoeken tot boorplannen. Bovendien zei het adviesbureau dat de ontwikkelings- en logistieke kosten van ondiep-waterprojecten waarschijnlijk lager zullen zijn dan die van diepwateractiviteiten, wat de aantrekkelijkheid van het gebied rond het Corantijn-blok vanuit budgettair oogpunt zou vergroten. IHS merkte bijvoorbeeld op, dat boren met een jack-up beter betaalbaar is dan het contracteren van een boorschip voor diepere waterdiepten.

Aangezien succesvolle exploratie in de diepere wateren operators in Guyana en Suriname blijft ontgaan, is IHS van mening dat “de ondiepe watergebieden veelbelovend zijn als een tweede front” in de algehele verkenning van deze twee landen.

Bron: Oilnow.gy