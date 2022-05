Hoefdraad schuift economische problemen op Covid-19

De ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft op 28 juni 2021, een verzoek bij de commissie van Interpol gedaan voor verwijdering van de gegevens die betrekking hebben op zijn persoon. Hij beargumenteerde zijn zaak door te stellen, dat deze kwestie overwegend politiek van aard is, het Openbaar Ministerie een duidelijke omschrijving mist van criminele activiteiten, en de verwerkte gegevens niet juist zijn. De procedure is volgens hem niet rechtmatig geschied en strookt niet met de beginselen van mensenrechten, met inbegrip van een eerlijk proces.

Hoefdraad heeft in zijn verzoek aan de commissie van Interpol aangevoerd, dat de procedures tegen hem in de eerste plaats politiek van aard zijn, aangezien zij werden gebracht door de huidige regeringspartij voor beleidsbeslissingen die tijdens zijn taken als voormalige minister van Financiën van Suriname zijn genomen, daarnaast zijn er geen beschuldigingen tegen hem als een particulier.

Daarom voerde hij aan, dat hij een Surinaamse politicus is die door Suriname wordt gezocht voor daden begaan in de uitoefening van zijn politieke mandaat, en wordt gebruikt als zondebok voor de economische problemen van het land die voor het eerst begonnen in 2014 en verergerden door de covid-pandemie.

De gewezen voortvluchtige minister haalde in zijn verzoek aan, dat de devaluatie van de Surinaamse munt en hoge wisselkoersen niet alleen het gevolg is van de Surinaamse Covid-19-wet en stelde dat deze bewering onjuist is, niet onderbouwd en een gebrek aan inzicht weerspiegelt in het monetaire beleid. “Het is ook irrationeel en te simplistisch om beweren dat de bron van de devaluatie van Suriname een persoon of actie was en dat een dergelijke devaluatie kan worden gecriminaliseerd. De devaluatie van de Surinaamse munteenheid werd inderdaad veroorzaakt door: problemen rond Covid-19, het langetermijnbeleid van Suriname om zijn schuld in Amerikaanse dollars of euro’s te hebben, zijn onwil om zijn valuta vrij op de markt te laten zweven, en een robuuste ‘zwarte markt’ met een differentiële wisselkoers voor Surinaamse dollars”, stelde Hoefdraad. Daarom is de strafbaarheid van de vermeende activiteiten voor hem onduidelijk, inclusief welke wet is overtreden, wie verantwoordelijk is en waarom.