‘Als besmettingen stijgen, kunnen covid-maatregelen weer ingevoerd worden’

Momenteel is er een lichte stijging te merken in het aantal covid-gevallen. De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, zegt tegenover een lokaal medium, dat het niet uitgesloten is, dat bepaalde beperkende maatregelen weer ingevoerd worden. Indien het aantal positieve gevallen blijft toenemen, zal er geëvalueerd worden of de beperkende maatregelen wederom toegepast moeten worden. ‘’De aanpak zal gebaseerd zijn op de situatie. Als er duidelijke zaken zijn die uitwijzen dat lockdowns en bepaalde beperkingen voordelen opleveren voor de samenleving, dan zullen we die natuurlijk invoeren‘’, zei Gajadhar Sukul.

Volgens Gajadhar Sukul bevindt Suriname zich momenteel in een andere fase van de pandemie. ‘’We moeten daarom rekening houden met het feit dat door de versoepelingen, op enkele momenten het aantal covid-positieven zal toenemen’’, verduidelijkt Gajadhar Sukul.

De beperkende maatregelen kunnen op advies van het Outbreak Management Team (OMT), alsnog geïntroduceerd worden. ‘’Maar we zullen eerst kijken of deze maatregelen de gewenste resultaten opleveren.‘’ Indien het ernaar uitziet dat de maatregelen weinig effect zullen hebben, zullen die volgens Gajadhar Sukul, niet doorgevoerd worden.

Amar Ramadhin, minister van Volksgezondheid, zegt dat de samenleving zich geen zorgen hoeft te maken. ‘’Het was wel verwachtbaar dat we bij het versoepelen van de maatregelen een lichte toename zouden merken. Maar wat we nu moeten doen, is de MoHaNa-regels in acht blijven nemen en vaccineren. Het vaccineren is het meest belangrijke om ernstige ziekte en sterfte te voorkomen”, aldus Ramadhin. ‘’Alles is momenteel onder controle’’, voegt hij eraan toe.