Verpleegkundigen helemaal niet blij

Hoewel het vandaag de Dag der Verpleging is, verkeren de meeste verpleegkundigen niet in hoerastemming. Dit omdat volgens hen de zorg met een heleboel minpunten te maken heeft. Het grootste is volgens de verpleegkundigen het financiële en het niet uitkomen met het salaris. Enkele verpleegkundigen verklaarden tegenover de krant, de groep te zijn binnen de samenleving, die altijd in actie moet komen voor gelden waarop zij meent recht hebben. “Ook nu moeten we weer bedelen om meer geld. We hebben tot op heden geen covid-gelden ontvangen”, aldus een verpleegkundige.

De voorzitter van de ziekenhuisbonden, Imro Edam, zegt in gesprek met een lokaal medium, inderdaad niet onder de indruk te zijn van deze dag. “Een mooie dag, maar de waardering blijft uit. Ik sprak gisteren nog met de president en ik heb hem ook voorgehouden, hoe teleurgesteld de mensen zijn”, aldus Edam. Volgens de vakbondsman heeft de minister van Volksgezondheid meegdeeld, reeds de opdracht te hebben gegeven, het personeel uit te betalen. “De stukken liggen nu bij de minister van financiën. Dus laten we hopen, dat de mensen spoedig over hun geld kunnen beschikken”, aldus Edam.

In verband met heden, werden door de minister van Grond- en Bosbeleid (GBB), Dinotha Vorswijk, enkele bereidverklaringen afgegeven aan personeel uit de zorg. Dit zou moeten dienen als waardering en ondersteuning volgens de minister voor de zeer gewaardeerde groep binnen de samenleving.