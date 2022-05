Overheid bespaart ruim USD 20 miljoen op energierekening

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie) heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een geconsolideerde omzet van USD 558 miljoen. Dochteronderneming Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS), zorgde in 2021 voor opwekking van ruim 80 procent van de elektriciteit waar Suriname (voor huishoudens en industrie) behoefte aan heeft. “In 2021 is ongeveer 348.000 megawattuur (MWh) thermische elektriciteit opgewekt. In de Afobakawaterkrachtcentrale is 1,1 miljoen MWh opgewekt, 174.000 MWh meer dan gepland. Hierdoor bespaarde de overheid ruim USD 20 miljoen op haar energierekening. In 2021 heeft de Afobaka-waterkrachtcentrale met schone energie voor meer dan 60 procent bijgedragen aan de totale elektriciteitsbehoefte van Suriname.’’

Olie

De gemiddelde referentieprijs voor een vat (159 liter) Saramacca Crude was USD 70, in 2020 was de prijs USD 44 per vat. Ondanks de extreme regenval in 2021 en daarmee gepaard gaande overstroomde productievelden en – faciliteiten in het district Saramacca, werd de geplande jaarproductie van Saramacca Crude van 6 miljoen vaten gerealiseerd. De productiedoelen voor geraffineerde producten zijn ondanks enkele uitdagingen ook behaald. Er werden ongeveer 2,98 miljoen vaten in totaal aan gasoline en diesel geproduceerd. Aan bitumen en stookolie zijn in totaal circa 1,79 miljoen vaten geproduceerd. GOw2 Energy Suriname N.V., ook een dochterbedrijf van Staatsolie, heeft het hele jaar door de brandstofvoorziening aan de Surinaamse consument gegarandeerd en haar marktaandeel kunnen behouden.

Goud

Staatsolie streeft er continu naar te blijven in de categorie van lage kostprijs-olieproducenten, zodat de bestaanszekerheid van het bedrijf niet in gevaar komt bij sterke prijsdalingen. De investeringen in goud zorgen voor enige diversificatie en een positieve bijdrage aan de balans. In 2021 werd een gemiddelde goudprijs van USD 1,798 per troy ounce genoteerd (2020: USD 1,770 per troy ounce. 1 troy ounce is ongeveer 31,1 gram).

Winst

In de voor Suriname economisch uitdagende tijden, is Staatsolies bijdrage aan de staatskas belangrijk. De geconsolideerde bruto-omzet over 2021 is USD 558 miljoen, een toename van ongeveer 31 procent vergeleken met 2020 (USD 428 miljoen). De winst vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijving en afboekingen (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, EBITDA) is uitgekomen op USD 387 miljoen (USD 316 miljoen in 2020, een toename van 22 procent). De winst voor aftrek van belastingen nam met 114 procent toe tot USD 212 miljoen, vergeleken met USD 98 miljoen in 2020. De afdrachten aan de staatskas bestaande uit belastingen, dividend en royalties, van USD 186 miljoen (USD 132 miljoen in 2020) zijn 44 procent hoger dan was gepland.