Moordverdachte verkoolde lijken verscheen niet na dagvaarding roofzaak

De moordverdachte Raoul Sijpenhof van wie vorige week vanwege het Openbaar Ministerie een opsporing werd gelanceerd, kwam vorige week ook niet opdagen in een zaak, waarin hij als verdachte wordt aangemerkt. In deze zaak zou de verdachte samen met ene Valentino, op 17 juni 2019 een persoon hebben beroofd van zijn voertuig, halsketting, oorbellen, armband en twee ringen. De verdachten werden destijds vrijgelaten, maar zouden afgelopen week weer voor de rechter moeten verschijnen. Echter kwam alleen Valentino opdagen. Het vermoeden bestaat dat Sijpenhof is ondergedoken. Zijn naam wordt samen met Raoul Graanoogst aangehaald in de zaak waarbij drie verkoolde lijken werden aangetroffen in een voertuig aan de Noordpolderdam. Volgens uitgewerkte informatie, zouden de twee mannen meer afweten van de moord op de drie slachtoffers. Tijdens een persconferentie die vorige week door de politie werd gehouden, kwam naar voren dat er opgravingen zijn gedaan bij één van de slachtoffers thuis. Hier zouden delen van wapens, munitie, verpakkingsmateriaal voor drugs, een politie regenjas en een grote som geld zijn aangetroffen.

Volgens de politie is de hoofdverdachte in deze ‘coldcase’ zaak nog altijd voortvluchtig. Zij sluit niet uit, dat er meerdere verdachten zullen worden aangehouden.