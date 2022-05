KPA-rekruten zien geen licht in de tunnel

De rekruten van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), stellen dat ze het beu zijn dat ze steeds van het kastje naar de muur gestuurd worden. Zij zeggen aan de krant dat noch de leiding van KPA, noch het ministerie van Justitie en Politie, kan aangeven, wanneer de beëdiging een feit is. De rekruten hebben sinds november 2021, de opleiding afgerond. Echter vond volgens hen, de uitslag pas in februari 2022 plaats. Het ministerie van Justitie en Politie, zou toen beloofd hebben dat uiterlijk eind maart, de rekruten hun diploma in ontvangst konden nemen en de beëdiging een feit zou zijn. “Vanwege Covid-19 heeft de opleiding een jaar langer geduurd en dat is begrijpelijk. Maar nu hebben we het gevoel alsof wij tot de goedkope arbeidskrachten behoren. Je kunt niets voor jezelf doen of plannen”, aldus een rekruut.

Volgens de rekruten hebben gesprekken met de leiding niet het gewenste resultaat opgeleverd. ‘’Ons wordt steeds voorgehouden dat we geduld moeten betrachten’’, zegt een rekruut. De rekruten geven aan, bereid te zijn om zelf hun uniform te bekostigen. “We hebben tal van keren aan de leiding gezegd, dat indien men ons niet kan kleden, wij bereid zijn de kosten op ons te nemen. Het enige dat wij vragen, is dat ze ons voorzien van uitrusting en de beschikkingen in orde maken. Wij willen geen natrap doen aan niemand binnen de organisatie, omdat we erin geloven dat eenieder zijn of haar bijdrage op welke manier dan ook levert”, aldus een rekruut.

Waarnemend hoofd van de afdeling Communicatie en Voorlichting van Justitie en Politie, Samuel Jabini, zegt desgevraagd, dat men nog steeds bezig is met het in orde maken van de stukken tot beëindiging tot Buitengewoon Agent van Politie (BAVP). Echter, de stukken gaan volgens hem, ‘’over en weer en er vinden hier en daar wat stremmingen plaats’’. “Het proces om definitief af te ronden is wel op gang. Maar we kunnen geen exacte datum geven”, aldus Jabini. In een eerder gesprek zei JusPol-minister Kenneth Amoksi, alles eraan te doen om deze groep die al enige tijd bezig is, zo spoedig mogelijk te beëdigen.