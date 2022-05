Uitgebrand vliegtuig ontdekt in Sipaliwini

Diverse politie-eenheden hebben recentelijk een uitgebrand vliegtuig ontdekt in het Goliath gebied in het district Sipaliwini. Echter zijn er geen sporen van mensen aangetroffen. Verschillende politie-eenheden zijn ter plekke geweest voor een onderzoek. Een luchtvaartmaatschappij deed de melding, dat er een illegaal vliegtuig zou zijn gecrasht. Naar verluidt, gaat het vrijwel zeker om een drugsvliegtuig. Dit is niet de eerste keer, dat er een uitgebrand vliegtuig in het zuiden of westen van ons land werd aangetroffen. In het belang van het onderzoek, zijn er nog geen details vrijgegeven. Het verdere onderzoek is gaande.

Foto: Archief foto