Assuria staat garant voor 51 % verlies DSB in Blauwmeer-kwestie

De zaak met betrekking tot het terrein rond Blauwmeer, is geruime tijd in de media verschenen betreffende de problematiek die ontstaan was naar aanleiding van de verkoop van het onroerend goed door Panaso aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS), ter ondersteuning van De Surinaamsche Bank (DSB). Panaso heeft als moedermaatschappij DSB-Assuria Vastgoed Maatschappij (DAVG), een joint-venture van Assuria en DSB, opgericht om gezamenlijk projectontwikkeling in Suriname te ondersteunen. In het kader hiervan heeft Panaso in een persbericht de zaak Blauwmeer toegelicht en uiteengezet, wat het historisch verloop is en de rol van betrokken partijen.

“Assuria, DSB en de CBvS hebben bij nader inzien in goed overleg met elkaar besloten de aan – en verkoop van het onroerend goed Blauwmeer “terug te draaien”. Deze oplossing versterkt DSB, zorgt ervoor dat de CBvS geen risico loopt en laat zien dat Assuria een sterke partner is die ook bereid is support te geven wanneer ze het verschil kan maken. Om de impact van het terugdraaien van de koopovereenkomst voor DSB te ‘verzachten’ is er met Assuria afgesproken, dat zij garant zal staan voor 51 % (conform haar aandelenbelang in DAVG) van het mogelijke verlies voor DSB in het geval ‘Blauwmeer’ uiteindelijk niet positief afgehandeld zal kunnen worden”, aldus het persbericht.

Panaso

Op 28 april 2022 was het zover dat DSB, Assuria, Panaso en de CbvS deze overeenkomst ondertekenden ter oplossing. Panaso heeft in 2011 het terrein te Blauwmeer gekocht vanwege de potentie die er op dat moment in leek te zitten. “Panaso ging er te goeder trouw vanuit, dat de titel op de grond eigendom was, aangezien de verkoper beweerde dat in die vorm via een ruilovereenkomst met de Staat te hebben verkregen en de notaris dat in de koopakte had opgenomen.”

Blauwmeer

“Het project Blauwmeer is om verschillende redenen geen succes geworden, waardoor de door DSB verstrekte financiering aan Blauwmeer-eigenaar Panaso niet terug betaald kon worden. Dit probleem dreigde te zwaar te worden voor DSB die als systeembank wordt gekwalificeerd. Vandaar dat de Centrale Bank van Suriname te hulp schoot door het Blauwmeer onroerend goed over te nemen, waardoor de lening afgelost kon worden. Op 28 april is een daartoe strekkende overeenkomst tussen partijen gesloten. Daardoor is het onroerend goed nu wederom in handen van Panaso en is er weer sprake van een schuld van Panaso aan DSB. Tevens is hiermee elke verplichting van de CBvS jegens partijen verdwenen”, aldus Assuria.