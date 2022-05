Parmessar hekelt inkorting op begroting diverse ministeries

NDP-parlementariër Rabin Parmessar, heeft gisteren kritische kanttekeningen geplaatst bij de begroting van 2022. Zo kon hij zich niet voorstellen dat de regering besloot om in te korten op de begrotingen van bepaalde ministeries. Dit terwijl er voor sommige ministeries wat meer geld is uitgetrokken. Zo is er op de begroting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), tot een bedrag van afgerond SRD 21 miljoen ingekort. Dit van een begroting, die eerder geraamd was op SRD 50 miljoen. Parmessar vroeg zich af hoe dit kan, terwijl de districtscommissarissen in heel het land zijn en alle dorpen, hoofdplaatsen, kanalen en alles wat onderhouden moet worden, in de districten onder dit ministerie vallen. “Hoe gaat u daarop inkorten? En dan gaan we hier horen dat de minister niet handelt. Ik vraag dat het parlement beter kijkt naar deze dingen. We zouden eigenlijk alle districtsplannen moeten zien, zodat we kunnen weten hoeveel van die plannen het ministerie van ROS heeft kunnen meenemen”, zei Parmessar. De begroting van Volksgezondheid is met SRD 341 miljoen ingekort. “Terwijl er zoveel achterstand is, zoveel wegtrek van kader, gebrek aan medicijnen en dan wordt er SRD 341 miljoen hierop gekort. What are we doing? We hebben vaak hier gesproken over preventief beleid. Als we de middelen niet geven gaat de minister wrevelig worden”, stelde Parmessar. Bij Transport, Communicatie en Toerisme, is er SRD 53 miljoen afgetrokken. Bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) is op een begroting van ongeveer SRD 50 miljoen, er een bedrag van SRD 8 miljoen ingekort. Parmessar haalde aan dat dit gebeurt, terwijl we nu voor grote uitdagingen staan met klimaatverandering en er grote inspanningen gepleegd moeten worden. Hij stelde ook, dat het niet meer moet kunnen dat mensen zich overal gaan vestigen. Echter, dit beleid voor bouwvergunningen moet ROM samen met het ministerie van Openbare Werken uitvoeren.

“Dan gaan we hierop inkorten?”, vroeg Parmessar retorisch.

Het ministerie van Sociale Zaken kreeg SRD 256 miljoen meer toebedeeld. Parmessar zei dat hij dit begreep vanwege het sociaal programma dat uitgevoerd wordt. Echter stelde hij dat geld daar stoppen, moesje niet naar Parijs brengt. “Keer op keer hebben we aandacht gevraagd voor de klantvriendelijkheid, omdat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd en toch niet worden geholpen voor bepaalde dingen. We hebben belastinggelden hier gemobiliseerd en ik ken gevallen waar mensen niet geholpen zijn geworden”, zei Parmessar. Naast de ministeries besprak de parlementariër ook de begrotingen van het Kabinet van de President en Vicepresident. Volgens hem is het zeer opvallend dat het budget van het Kabinet van de President, vele malen hoger ligt dan het budget van het Kabinet van de Vicepresident. “Het kan, maar zo een groot verschil? De president is menens een programma uit te voeren genaamd ‘armoedebestrijding initiatieven’, groot SRD 150 miljoen. Conform de comptabiliteitswet, hoort deze post thuis bij het ministerie van Sociale Zaken. Ook de post ‘renovatie en nieuwbouw werkzaamheden’ hoort thuis bij het ministerie van Openbare Werken. Dit geldt ook voor het kabinet van de vicepresident”, aldus Parmessar.

door Priscilla Kia