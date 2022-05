‘Containerscanner moet douanedienst helpen professionaliseren’

De containerscanner op de Dr. Jules Sedney Haven, is gisteren tijdens het bezoek van president Chandrikapersad Santokhi aan het douanekorps, officieel in gebruik genomen. Hiermee beschikt de dienst over een nieuwe containerscanner. De directeur der Belastingen, Ismaël Kalaykhan, verklaarde hierbij, dat de containerscanner deel uitmaakt van de vele projecten die uitgevoerd zullen worden om de douanedienst te professionaliseren. Het ligt volgens Kalaykhan in de bedoeling de dienst naar grotere hoogte te tillen. Volgens Kalaykhan is het plaatsen van de scanner van eminent belang, aangezien de betrouwbaarheid van de dienst daarbij een belangrijke rol speelt. Douane-inspecteur Lloyd Kuhn, stelde dat er met de steun van de regering, ernaar gestreefd wordt de dienst deskundig, betrouwbaar en efficiënter te maken.

‘’Wat het menselijk oog niet kan zien, zal de scanner opvangen. Tegenwoordig heb je moderne technologie, om heel wat zaken zichtbaar te maken”, voerde Santokhi aan. Het staatshoofd sprak de hoop uit, dat de scanner het vertrouwen in de dienst terug zal brengen.

Ook zei hij te hopen, dat de scanner ertoe zal leiden, dat de douane haar visitatiewerkzaamheden effectiever en efficiënter kan uitvoeren en dat dit de kwaliteit van de dienst ten goede zal komen. Santokhi verklaarde dat de mogelijkheden ook bekeken worden dit jaar ook een palletscanner aan te schaffen.

door Orsilia Dinge