Hervatting opname SZF-verzekerden in het Diakonessenhuis en het SVZ

Onlangs is door de specialisten van het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis noodgedwongen besloten dat de opname en behandeling van SZF-patiënten per 3 mei jl. werd stopgezet. De directe aanleiding voor deze maatregel was een brief van de medisch directeur van het SZF aan de ziekenhuisdirecties die inhield dat eerder met de specialisten gemaakte afspraken eenzijdig door het SZF waren gewijzigd, ten nadele van specialisten.

Deze brief is inmiddels door de directie van het SZF ingetrokken. Er volgt een bespreking op woensdag 11 mei 2022 tussen de sectie specialisten van de Vereniging van Medici in Suriname en de minister van Volksgezondheid om de betaling van de (klinische) declaraties van de specialisten door het SZF te bespreken.

In de aanloop naar dat gesprek zullen de eerder aangekondigde maatregelen ingaande vrijdag 6 mei opgeschort worden. Opname en klinische behandeling van SZF-patiënten is vanaf die datum weer mogelijk. Indien de besprekingen niet het gewenste resultaat boeken, zullen de maatregelen wederom ingaan.