Nieuw exploratievooruitzicht voor Surinaamse kust geïdentificeerd

Volgens APA-topman John Christmann, zal Dikkop het volgende verkenningsperspectief zijn dat in het offshore-blok 58 van Suriname wordt gelanceerd. Het in Houston gevestigde bedrijf heeft een belang van 50% in het areaal en exploitant Total heeft de andere helft. Het prospect zal worden geboord met behulp van de Maersk Valiant na operaties bij de exploratiebron van Krabdagu, zei de CEO tijdens APA’s eerste kwartaalresultatenoproep. “In blok 58 zijn we gefocust op het boren van een geprioriteerde lijst van exploratie- en beoordelingsputten in het centrale deel van het blok om de reikwijdte en schaal van middelen te beoordelen om een ​​mogelijke eerste ontwikkeling te ondersteunen en te optimaliseren”, zei hij. “De bron van Dikkop staat vooraan op de planning. Het is een bron waar Total erg van houdt met een aantal potentieel zinvolle reserves. We zien het als een beetje hoger risico, hogere beloning, omdat het een aantal andere seismische kenmerken heeft dan we hebben getest, maar het heeft het potentieel om te ontgrendelen, zou ik zeggen wat follow-on prospectivity”, voegde senior VP exploratie Tracey Henderson toe. Christmann benadrukte, dat APA de capex-richtlijnen voor 2022 met 8% heeft verhoogd tot 1,725 ​​miljard dollar. “Ongeveer de helft van deze stijging is gerelateerd aan Suriname, aangezien we nu van plan zijn om het boorschip Noble Gerry de Souza in het land te houden na het sluiten van de Rasper-bron bij blok 53,” zei hij. De Rasper-exploratiebron is eind maart gesloten in blok 53, waarin APA een werkbelang van 45% heeft.

Bron: bnamericas.com