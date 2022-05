Staatsolie legt stevige basis voor deelname in diepzeegebied

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. (Staatsolie), heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een geconsolideerde omzet van USD 558 miljoen. Aan de staatskas is USD 186 miljoen bijgedragen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft op 5 mei 2022 de jaarrekening over 2021 goedgekeurd. “In het jaar 2021 werden alle productiedoelstellingen gehaald en boekte het bedrijf goede financiële resultaten. Deze prestaties zijn te danken aan de toewijding van alle betrokkenen aan het succes van Staatsolie én Suriname. De gevolgen van de Covid-19-pandemie en de economische situatie in Suriname en de wereld, zijn ook in het afgelopen boekjaar gevoeld. In de afgelopen twee jaar zijn maatregelen getroffen en gedisciplineerd uitgevoerd om de effecten van de pandemie en de economische uitdagingen het hoofd te bieden. In 2021 is Staatsolie vanwege de goede vooruitzichten gestart met het traject voor de financiering voor deelname in de eerste ontwikkeling in het diepzeegebied, waarbij tot 20 procent kan worden deelgenomen. In maart 2022 werd de overeenkomst getekend met een combinatie van banken voor de wijziging en verlenging van de huidige lening. Hiermee is een stevige basis gelegd voor financiering van Staatsolies deelname aan productie-ontwikkelingen in het diepzeegebied.

Financiële resultaten

De gemiddelde referentieprijs voor een vat (159 liter) Saramacca Crude was USD 70, in 2020 was de prijs USD 44 per vat. Staatsolie streeft er continu naar te blijven in de categorie van lage kostprijsolieproducenten, zodat de bestaanszekerheid van het bedrijf niet in gevaar komt bij sterke prijsdalingen. De investeringen in goud zorgen voor enige diversificatie en een positieve bijdrage aan de balans. In 2021 werd een gemiddelde goudprijs van USD 1,798 per troy ounce genoteerd (2020: USD 1,770 per troy ounce. 1 troy ounce is ongeveer 31,1 gram)

* De geconsolideerde bruto-omzet over 2021 is USD 558 miljoen, een toename van ongeveer 31 procent vergeleken met 2020 (USD 428 miljoen).

* De winst vóór aftrek van rente, belastingen, afschrijving en afboekingen (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, EBITDA) is uitgekomen op USD 387 miljoen (USD 316 miljoen in 2020, een toename van 22 procent).

* De winst voor aftrek van belastingen nam met 114 procent toe tot USD 212 miljoen, vergeleken met USD 98 miljoen in 2020.

* De afdrachten aan de staatskas bestaande uit belastingen, dividend en royalties, van USD 186 miljoen (USD 132 miljoen in 2020) zijn 44 procent hoger dan was gepland. In de voor Suriname economisch uitdagende tijden is Staatsolies bijdrage aan de staatskas belangrijk.

Offshore

In 2021 is er een succesvolle aanbestedingsronde gehouden, waarbij blokken zijn toegekend aan toonaangevende internationale oliemaatschappijen.

Het succes onderschrijft de grote belangstelling die er is voor ons bassin. In oktober hebben Staatsolie en Chevron Exploration Surina-me Limited (CESL) een productiedelingscontract voor Block 5 ondertekend. Via dochterbedrijf Paradise Oil Company N.V. heeft Staatsolie een niet-uitvoerend participatiebelang van veertig procent in dit blok. In december heeft CSEL een derde van haar participatiebelang van zestig procent in Block 5 verkocht aan Shell (KE Suriname B.V.).

In april 2022 hebben Staatsolie en Chevron een productiedelingscontract voor Block 7 getekend, met een twintig procent participatiebelang voor Staatsolie. Het unieke van deze contracten is dat Staatsolie vanaf de eerste dag participeert in het blok met respectievelijk veertig procent (Block 5) en twintig procent (Block 7), terwijl er niet bijgedragen hoeft te worden in de kosten van de exploratiefase. In de diepe offshore zijn Staatsolies internationale partners actief. In Block 58 (TotalEnergies en APA Corpo-ration) is in 2021 de Sapakara South-1-put aan de eerdere vondsten toegevoegd. In februari 2022 kondigden TotalEnergies en APA opnieuw een olievondst aan met de Krabdagu-1-put.

In de Sapakara South-1-put is een “stroomtest” uitgevoerd om de kwaliteit en de omvang van het reservoir én de kwaliteit van de olie te beoordelen. De resultaten waren zeer positief. Staatsolie denkt dat dit reservoir een materiele rol zal spelen in de eerste productieontwikkeling in het diepzeegebied van Suriname.