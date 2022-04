WHO: Wederom besmettingsgevallen van het ebolavirus

Gezondheidsautoriteiten in Congo hebben zaterdag bekendgemaakt, dat een nieuw geval van ebola geconstateerd is in de noordwestelijke Equatoriale-provincie van Congo en wel in de stad Mbandaka. De ebola -virusziekte is dodelijk met uitbraken die vooral op het Afrikaanse continent voorkomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde onlangs, dat het ebolavirus op mensen wordt overgedragen door wilde dieren (zoals vleermuizen, stekelvarkens en niet-menselijke primaten). Vervolgens verspreidt het virus zich onder de bevolking door direct contact met het bloed, afscheidingen, organen of andere lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde mensen, en door oppervlakten en materialen (bijv. beddengoed, kleding) die met deze vloeistoffen zijn verontreinigd. Mensen kunnen het virus oplopen door het eten van besmette dieren en onderling verspreiden door direct contact met bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel of zweet. Patiënten krijgen onder meer koorts, bloedingen en hoofdpijn.

In Congo zijn nu reeds twee mensen overleden na een besmetting met ebola. Bij eerdere ebola-uitbraken varieerde het sterftecijfer van 25 tot 90 procent, maar er zijn nu effectieve behandelingen beschikbaar. De WHO stelde dat eraan gewerkt wordt om de uitbraak in te dammen en snel onder controle te krijgen. “Autoriteiten zijn begonnen met het testen en traceren van de contacten. De vaccinaties zullen de komende dagen beginnen”, aldus de WHO.