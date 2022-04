Vruchtbare handelsbesprekingen tussen Suriname en CEDA

Identificatie van capabele bedrijven binnen de CARICOM

Wilfred Baldew, ondervoorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), benadrukte recentelijk in het radioprogramma ABC Aktueel, het belang van de gesprekken die kort geleden met de Caribbean Export Development Agency (CEDA) gevoerd zijn. Van 5 tot en met 11 april 2022 hebben minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), en zijn collega’s Prahlad Sewdien, van Landbouw, Veteelt en Visserij (LVV) en Armand Achaibersing van Financiën en Planning, een bezoek gebracht aan hun Barbadiaanse collega Jerome. Een delegatie van het Surinaams bedrijfsleven bestaande uit de VSB, De Molen, de agrosector, de Hakrinbank en de Republic Bank, waren deel van het werkbezoek.

Voor de regering was het bezoek aan Barbados bedoeld om overleg te plegen inzake activiteiten die de CEDA kan toepassen bij de bedrijven binnen de CARICOM. “De CEDA heeft zich in februari van dit jaar in Suriname georiënteerd om te bezien hoe hij bedrijven kunnen identificeren om de export naar de regio te vergroten”, aldus Baldew. Hij zei vervolgens, dat de specifieke taak van de CEDA inhoudt, het bedrijfsleven te ondersteunen bij de export naar de regionale markt, en ook naar markten in Europa en de Verenigde Staten (VS). Door deze samenwerking kwam afgelopen week een delegatie van de CEDA op werkbezoek, maar die is inmiddels vertrokken. “Het hoofddoel van dit werkbezoek was met het bedrijfsleven na te gaan, welke bedrijven geïdentificeerd kunnen worden en capabel genoeg zijn, deel te nemen aan het project van de CEDA”, aldus Baldew. De VSB heeft wederom afspraken gemaakt over hoe de samenwerking zal plaatsvinden.

Baldew benadrukte, dat het eerstvolgende bezoek van minister president Mia Mottley uit Barbados, tijdens de Head of States CARICOM Conferentie is die in juni zal plaatsvinden.

Mottley zal dan een samenwerkingsovereenkomst met president Santokhi ondertekenen om de samenwerking verder gestalte te geven. In 2018 bracht Mottley al een bezoek aan Suriname, toen het Brokopondo-programma werd ondertekend en er gewerkt zou worden aan de verdere ontwikkeling in de agro- en toerisme- sector. Maar vanwege de covid-pandemie werd de uitvoering van het programma uitgesteld. Tijdens de Head of States CARICOM Conferentie zal deze overeenkomst wederom aan de orde komen.