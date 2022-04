VEILIGHEIDSVRAAGSTUK NOG NIJPEND

Suriname zit nog steeds te midden van de al langer dan 7 jaar durende economische crisis, waar toch verandering in moet worden gebracht. De regering doet naar eigen zeggen, er alles aan uit deze crisis te geraken. Ze werd reeds bij haar aantreden, behalve het enorme geldgebrek in SRD en vreemde valuta, ook nog gelijk gedompeld in de Covid-19-pandemie. die onze staatshuishouding enorm veel verder verlies heeft opgeleverd. Tot op heden voelen we allemaal de naweeën van deze Covid-19-pandemie en hebben veel bedrijven en gewone huishoudens, het nog erg moeilijk de geleden schade te herstellen en een minder zwaar leven te hebben. Maar zoals het altijd gaat bij een neergang in een economie en er geen of nauwelijks vooruitzichten zijn op haar groei op korte termijn, neemt ook de criminaliteit toe en kan zelfs schrikbarende vormen aannemen. Reeds onder de vorige regering was het duidelijk zichtbaar, dat de criminaliteit in vele vormen in opmars was en daar is geen verandering in gekomen. De gewapende roofovervallen zijn er niet minder op geworden en zeker ook de inbraken niet. De straatroof en het inbreken in auto’s, nemen hand over hand toe. En zelfs onderwijsinstellingen worden door dieven bezocht en alles wat maar los en vast zit, weggedragen. Velen vragen zich af, wat de politie hier tegen doet en waarom het niet zo is, dat haar ingrijpen er niet toe leidt, dat de misdaad wordt teruggebracht. De politie heeft al jaren, ook voor het aantreden van de huidige regering, te maken met een enorm gebrek aan materieel en materiaal en vaak genoeg ook met een tekort aan manschappen. Voorts is het zo, dat politieambtenaren overbelast zijn en het vele werk al geruime tijd niet meer aan kunnen. Ze is dan ook niet in staat, de vele misdrijven goed te onderzoeken en op te lossen. En juist daarom is de indruk bij de samenleving ontstaan, dat het nog maar nauwelijks zin heeft bijvoorbeeld aangifte van diefstal door middel van braak te doen, omdat er uiteindelijk toch niets van terechtkomt. Neem de overmatige gevallen van geluidshinder, veroorzaakt door voertuigen voorzien van zware muziekinstallaties, die hele buurten veel ongerief bezorgen. De meldingen van deze muziekterreur komen vooral in het weekend veel bij de politie binnen en ze is niet in staat door gebrek aan manschappen en materieel, adequaat hier tegen op te treden. Politiepatrouilles zijn er ruim onvoldoende in de nachtelijke uren en hierdoor ontstaan er situaties, waarbij de samenleving zich in de steek gelaten voelt en er aanhoudend geklaagd wordt over de sterk teruglopende nationale veiligheid. Ook de verkeerspolitie is niet in staat zaken in goede banen te leiden en daardoor is het verkeer een enorme chaos, waarbij veel deelnemers menen hun eigen regels te mogen en kunnen toepassen. De overheid moet veel meer aandacht en geld zien te steken in de nationale veiligheid en vooral een goede hervorming binnen het Korps Politie Suriname doorvoeren, waardoor dit apparaat beter en efficiënter gaat functioneren. Vooral is het een zwaar verwaarloosde janboel, waar grote veranderingen en verbeteringen, moeten worden doorgevoerd. Alleen dan zal een KPS onder een kundige leiding, weer het apparaat worden dat de ouderen onder ons voor 1980, hebben gekend. Reshuffelen van een bewindsman of bewindsvrouwe hoeft niet altijd tot verbetering te leiden en vooral niet als er geen middelen aan het desbetreffende ministerie, worden toegevoegd.