Xillan Macrooy gaat solo

Xillan Macrooy wil als zanger en songwriter net als zijn tweelingbroer Jeangu, ook Nederland gaan veroveren. Hij werkt momenteel aan zijn eigen muziekcarrière en gaat opereren onder de artiestennaam Xillan. Zijn EP verschijnt binnenkort op de markt. De eerste single ‘Crowning Gods’, ook titeltrack van de EP, werd begin maart gedropt. Op 10 juni geeft Xillan in Amsterdam een releaseconcert. Xillan Macrooy vertrok in 2016 uit Suriname naar Nederland. Hij is afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam. Op het conservatorium had hij zijn eigen band Kownu opgericht en maakte met hen de song ‘Mother’. Toen Jeangu en Xillan nog in Suriname woonden, begonnen ze het popduo Between Towers. Xillan fungeert ook als back-groundzanger in de band van zijn tweelingbroer.