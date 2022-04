Clifton Directie lanceert nieuwe single

Iedereen doet continu ervaringen op, soms leuke en soms minder leuke. Door deze ervaringen leer je heel veel in het leven. De ervaringen uit zijn leven heeft artiest Clifton Directie neergepend. In het Sranan geeft hij een duidelijke waarschuwing om je niet tegen te laten houden door negatieve mensen en obstakels.

Het nummer is getiteld ‘Den No Mang’. In de muziekstijlen Dancehall, Hip Hop en Rap, kun je lekker swingen op de beats van Benkey Music. De boodschap die Clifton wil meegeven, is dat er een God is en dat Hij niet slaapt en dat we samen moeten bouwen voor een betere toekomst. De videoclip staat al klaar voor de fans en muziekliefhebbers. Clifton is geboren in Suriname en is als 11-jarige jongen vertrokken naar Nederland. Momenteel is hij woonachtig in Amsterdam, vanwaar hij met muziek eenieder probeert te bereiken. De zanger raakt geïnspireerd door het dagelijkse leven bij het maken van muziek. “Ik was eigenlijk van jongs af aan al bezig met muziek, maar heb nooit echt een serieuze stap gemaakt. Echter wat ik ook deed in mijn leven, muziek bleef mij altijd bij”, vertelt de artiest. Uiteindelijk zag hij in dat hij deze gave niet zomaar heeft meegekregen en besloot iets ermee te doen. Aan het begin van 2022 zette hij de eerste stap richting muziek. Daarvoor was hij al bezig, maar nu wil Clifton zijn talent aan het publiek tonen. Naast zingen, heeft Clifton ook andere talenten. In het dagelijkse leven heeft hij zijn eigen klusbedrijf CDklusser.

De single ‘Den No Mang’, komt heel binnenkort uit. Clifton verwacht dat die aanslaat en hoopt dat die veel mensen zal inspireren om hun dromen waar te maken en zich niet te laten tegenhouden of demotiveren. Als opkomende artiest heeft hij plannen en ambities. Hij wil meer nummers uitbrengen, werken aan videoclips en uiteindelijk een eigen album verwezenlijken. Hij hoopt dat zijn eerste nummer zal scoren en belooft zeker nog meer muziek te maken. Zijn boodschap is duidelijk “Wees jezelf, blijf positief en doe goed.”