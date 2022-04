President bezoekt ondergelopen gebieden

President Chandrikapersad Santohki heeft vanochtend een bezoek gebracht aan de gebieden in het binnenland die te kampen hebben met wateroverlast. De president wilde zich persoonlijk oriënteren in de gebieden, nadat werkarmen van de regering in zijn opdracht reeds begonnen zijn met het verlenen van hulp aan de getroffen bewoners. Er zijn onder andere voedselpakketten verstrekt.

Het staatshoofd deed de dorpen Victoria, Afobaka, Nieuw Lombe, Berg en Dal, Asigron, Ballingsoela, Tapoeripa, Klaaskreek, Victoria en Brokopondo Centrum aan. De president zei na zijn terugkeer op Zorg en Hoop, dat zijn bezoek ‘’de ernst van de situatie bevestigt’’. De gebieden rondom het stuwmeer, hebben volgens de president, momenteel het meest te kampen met wateroverlast, omdat de infrastructuur in het gebied veel te wensen overlaat. Hierdoor kunnen de bewoners ook niet makkelijk het gebied verlaten. ‘’Het probleem is dat men niet snel kan uitwijken, omdat die infrastructuur er niet is. De communicatie is ook slecht. Men is dus afhankelijk van gebieden die beschikbaar zijn om zich terug te trekken. En daar moet de hulp op gang komen”, benadrukte de president.

Momenteel is een coördinatieteam bezig na te gaan, welke hulp geboden moet worden. ‘’Indien mensen zich in Paramaribo moeten aanmelden, moet het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, ervoor zorgen dat de faciliteiten voor wat betreft verblijf, in orde gemaakt worden‘’, zei de president. De problemen zijn veelomvattend, vandaar dat er volgens de president, prioriteiten gesteld worden.

De spuikleppen van de Afobakadam staan nog steeds open. Dit is noodzakelijk om het overtollige water in het stuwmeer te laten wegstromen, maar heeft als gevolg dat gebieden benedenwaarts van de dam te maken hebben met wateroverlast. Echter, gezien het zeer hoge waterpeil in het stuwmeer, is spuien noodzakelijk. Volgens de Meteorologische Dienst Suriname, zal het nog enige tijd blijven regenen. De spuikleppen blijven daarom open. ‘’Het spuien van water gebeurt onder leiding van een deskundig team dat op basis van wetenschappelijke analyses te werk gaat’’, aldus de president.