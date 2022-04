Sewdien: ‘Niet mogelijk 150 visvergunningen te verstrekken’

Guyanezen willen tussenpersonen in de sector uitschakelen

Minister Prahlad Sewdien, van Landbouw, Veteelt en Visserij (LVV) heeft aan een lokaal medium verklaard, geen ruimte te hebben om 150 visvergunningen aan Guyanese vissers, te verstrekken. De afgelopen dagen is er veel onduidelijkheid ontstaan omtrent de kwestie van de visvergunningen, die de Surinaamse regering zou hebben beloofd aan Guyana, en zo toegang te krijgen tot de Surinaamse wateren met name de Corantijn. In verband met deze situatie heeft het ministerie van LVV onderzoekingen laten verrichten, op basis van de visserijwet en de visvergunningsvoorwaarden.

“In 2013 heeft het ministerie een visserij managementplan ingesteld, is ook een sector overeengekomen met de overheid, die onlangs weer is verlengd met nodige aanpassingen. Hierin is heel duidelijk aangegeven welke visserij categorieën er zijn, en welke vergunningen zijn verstrekt. Deze detailzaken zijn allemaal opgenomen in het visserijmanagement plan”, aldus Sewdien. Volgens Sewdien is LVV onze visgronden aan het verduurzamen om te komen tot een hernieuwbare visserijbron, en die dagelijks werkzaamheden tot stand brengt. Volgens hem is het daardom moeilijk over te gaan om uit het niets 150 visvergunningen te verstrekken. Volgens Sewdien is het de bedoeling, dat Guyana de tussenpersoon in de huidige sector wil uitschakelen, om hierdoor rechtstreeks vergunningen in handen te krijgen, en die vervolgens te geven aan de Guyanese vissers. De bewindsman stelde heel nadrukkelijk dat het rechtstreeks verstrekken van de vergunningen, niet mogelijk is, maar er zijn wel andere manieren voor een oplossing. Er zal eerst worden nagegaan, wie de tussenpersonen zijn, om daarvan een overzicht te hebben. Om zaken tussen de beide partijen in goede banen te leiden, deed Sewdien een oproep aan personen die in het bezit zijn van een visvergunning, een copy van deze licentie als bewijs naar hem op te sturen, maar er is volgens de minister geen gehoor aan zijn oproep gegeven. Sewdien benadrukte dat Surinaamse en Guyaneze vissers reeds gebruik maken van de Corantijn, en dat deze rivier een volledig Surinaams grondgebied is. Er zijn door hem vaste en duidelijke afspraken gemaakt met vissers van beide landen. Sewdien verklaarde een inventarisering te zullen maken van al de verstrekte visvergunningen, omdat het voor hem nog onduidelijk is hoe de Guyanezen komen aan dit aantal vergunning en die zij ook nog extra wensen te verkrijgen.