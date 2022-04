In Frans-Guyana stemde ruim 60% op Marine Le Pen

Emmanuel Macron is herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar als president van Frankrijk. Volgens de voorlopige officiële einduitslag, behaalde Macron 58,55 procent van de stemmen. Zijn rechtse uitdager Marine Le Pen, bleef steken op 41,45 procent. In zijn overwinningstoespraak richtte hij het woord nadrukkelijk tot zijn tegenstanders en de thuisblijvers. Meer dan 60% van de overzeese kiezers uit Guadeloupe, Martinique en Frans-Guyana plaatsten afgelopen zaterdag Le Pen ruim voor deze tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De RN-kandidaat won 69,60% in Guadeloupe, 60,87% in Martinique, 60,70% in Frans-Guyana, evenals Saint-Pierre-et-Miquelon (50.69%) en in Saint-Barthélemy en Saint-Martin (55,42%), volgens cijfers die zondagavond zijn vrijgegeven door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Plaatsen waar Jean-Luc Mélenchon in de eerste ronde significante scores had behaald. Zo behaalde Le Pen tussen 2022 en 2017 meer dan 47 punten in Martinique, 36 punten in Guadeloupe en meer dan 25 punten in Frans-Guyana.

President voor alle Fransen

In zijn overwinningstoespraak zei Macron een president “voor alle Fransen” te willen zijn en de “woede van de stemmers van Le Pen” te willen adresseren. ‘’Daar ligt de grootste opdracht voor Macron’’, zegt René Cuperus, die als onderzoeker van internationale politiek verbonden is aan het Instituut Clingendael. “Deze verkiezingen lieten de grote verdeeldheid van Frankrijk zien. Er zijn twee groepen die ver van elkaar staan, van mensen die profiteren van globalisering en mensen die achterblijven. Dat weet Le Pen goed aan te stippen.”

De Russische president Vladimir Putin heeft Macron ook gefeliciteerd met diens verkiezingsoverwinning. Putin wenste zijn Franse ambtgenoot in een brief oprecht veel succes met zijn staatsactiviteiten en een goede gezondheid. Na de winst van Macron brak in Parijs zondagavond de nodige onrust uit. In meerdere Franse steden zijn rellen uitgebroken nadat bekend werd dat Macron herkozen zou worden als president van het land. In de hoofdstad werd met vuurwerk gegooid, waardoor de oproerpolitie massaal ter plaatse komen om de orde te herstellen.

Na de uitslag bedankte Le Pen in het bijzonder haar landgenoten uit de provincies en het platteland, maar ook uit het buitenland, die haar grotendeels aan het hoofd van de tweede ronde plaatsten. “Ook dit is Frankrijk vergeten, wij, wij vergeten het niet’, verklaarde Le Pen tijdens haar toespraak na de bekendmaking van de resultaten.