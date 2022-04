Newmont ziet herstel goudproductie na tekort in eerste kwartaal

Newmont Corp. ziet een herstel van de productie na een lager dan verwachte productie voor het eerste kwartaal te midden van stijgende inflatie. ‘’Het komt zeker aan de andere kant uit, nu economieën geleidelijk herstellen van de Omicron-variant van Covid-19 en de Russische oorlog in Oekraïne’’, zei Tom Palmer, CEO van ‘s werelds grootste gouddelver, tijdens een winstgesprek met analisten.

De in Denver gevestigde edelmetaalproducent rapporteerde een aangepaste winst per aandeel die de gemiddelde analistenraming en hoger dan verwachte productiekosten miste. De Omicron-golf, aanhoudende problemen in de toeleveringsketen en tekorten aan arbeidskrachten, waren nadelig voor de productiviteit, terwijl hogere energieprijzen de kosteninflatie deden toenemen.

“Elke verandering van de olieprijs van USD 10 per vat heeft een impact van USD 15 miljoen per jaar op onze vrije kasstroom”, zei Palmer. ‘’Voor elke stijging van de goudprijs met USD 100, zou dat USD 400 miljoen extra gratis geld opleveren’’, voegde hij eraan toe. Newmont-aandelen daalden maar liefst 8,4 procent in New York, de sterkste daling in meer dan twee jaar.

‘’De resultaten van de goudzoeker misten’’, zei KeyBanc-analist Adam Josephson in een notitie. De goudzoeker wordt geconfronteerd met meer “productietekorten en aanhoudende inflatiedruk, waarvan we denken dat de laatste alleen maar toeneemt”. Newmont ziet de all-in-duurzame kosten van goud nog steeds op USD 1.050 per ounce, hoewel hogere energieprijzen volgens Palmer meer opwaarts risico kunnen toevoegen aan de begeleiding. Het bedrijf handhaafde zijn verwachting voor de goudproductie voor 2022 op 6,2 miljoen ounces.

Bron: Bloomberg