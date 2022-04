President verduidelijkt visvergunningenkwestie Guyana

President Chandrikapersad Santokhi is gisteren tijdens een persconferentie over de rijstsector in Nickerie, kort ingegaan op de kwestie van de 150 visvergunningen aan Guyanese vissers. Volgens Santokhi is er samen met Guyana een visserijovereenkomst in de maak. Het staatshoofd legde uit, dat een dergelijk overeenkomst in het verleden ook is gesloten met Venezuela en andere landen. Santokhi voerde aan, dat dit de manier is hoe landen met elkaar omgaan. Hij stelde met klem, dat hij zich niet onder druk laat zetten door geen enkel land, en zeker ook niet door mediaberichten.

Santokhi zei verder geen idee te hebben, hoe het verhaal rond de 150 visvergunningen, zou zijn ontstaan. Volgens hem zijn er met Guyana slechts gesprekken gevoerd over het elimeneren van de zogenaamde tussenpersonen, die de vergunningen doorverhuurden aan Guyanese vissers voor bedragen rond de 5000 US-dollar. De president zei dat er intussen een lijst is gepresenteerd van mensen, die zich hieraan schuldig maken en dat de opdracht reeds is gegeven de vergunningen van deze bedrijven, in te trekken. Wanneer de overeenkomst zal worden ondertekend, is volgens de president nog niet bekend, maar hij zei, dat het intrekken en ordenen van de sector een proces is.